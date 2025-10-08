Logo strona główna
Polska

Kaczyński odpowiada Mentzenowi: jego obecność w polityce jest pewnym nieporozumieniem

Jarosław Kaczyński
Mentzen o pakcie senackim z PiS: nie będę dogadywał się z Kaczyńskim
Źródło: Radio Zet
Z Jarosławem Kaczyńskim "dogadywać się nie zamierzam, bo to nie jest człowiek, który dotrzymuje umów, i z którym warto rozmawiać" - oznajmił Sławomir Mentzen. Mówił jednak o potencjalnym porozumieniu Konfederacji z PiS i "pakcie senackim", który mógłby objąć pieczą prezydent Karol Nawrocki. Prezes PiS odniósł się później do słów Mentzena.

W środę Sławomir Mentzen był pytany w Radiu Zet, czy dogadałby się z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie paktu senackiego PiS-Konfederacja, który zasugerował Przemysław Czarnek.

- Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, że nie będzie żadnej koalicji z nami, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim - odparł.

Lider Konfederacji przyznaje jednak, że mógłby na ten temat porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Jego zdaniem, byłoby to lepsze rozwiązanie, gdyż - jak ocenił - prezydent nie jest liderem żadnej partii politycznej.

- Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie - mówił. - Z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać – zaznaczył Mentzen.

Następnie ocenił, że Karol Nawrocki byłby jego zdaniem "świetnym gospodarzem takiego porozumienia".

Mentzen o relacji z prezydentem

Dopytywany potem o to, czy chciałby aby relacje Konfederacji z prezydentem były trwalsze, stwierdził, że "nie widzi powodu, dlaczego ich relacje miałyby się pogorszyć". - Karol Nawrocki w wielu kwestiach się z nami zgadza, w związku z czym nie widzę powodu, żeby walczyć z kimś, kto ma bardzo zbliżone poglądy - odpowiedział.

Pytany, czy nie obawia się, że to Nawrocki zostanie w przyszłości nowym liderem konserwatywnej prawicy w Polsce, odparł, że jeśli ten stworzy nowe ugrupowanie, to wtedy "będzie to stanowić problem ". - Póki co jestem dosyć zadowolony z prezydentury Karola Nawrockiego - podkreślił.

W odpowiedzi na pytanie, kto jego zdaniem jest największą, wschodzącą obecnie gwiazdą polskiej polityki, lider Konfederacji również wskazał Nawrockiego. Dopytany, czy należy to traktować jako "polityczny flirt" z prezydentem, zapewnił, że jego partia "absolutnie nie flirtuje" z głową państwa.

Kaczyński odpowiada Mentzenowi

Tego samego dnia prezes Prawa i Sprawiedliwości na konferencji prasowej odniósł się do słów Mentzena.

- Pakt senacki to jest taka koncepcja, która już bardzo dawno funkcjonuje w rozmowach polityków mojej partii. Sądzę, że także innych partii prawicowych, bo druga strona zawiera taki pakt i on, jak się okazuje, jest efektywny, a z drugiej strony łatwo obliczyć, że gdyby nasza strona zawarła taki pakt, to on też były efektywny i to bardziej niż tamtej strony - powiedział Kaczyński.

Dodał jednak, że "łączenie tego rodzaju propozycji z obraźliwymi występami, to pokazuje jedną rzecz". - Obecność pana Mentzena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem - zaznaczył.

Kaczyński o Mentzenie: jego obecność w polityce jest pewnego rodzaju nieporozumieniem
Źródło: TVN24

W dalszej części konferencji Kaczyński był dopytywany o to, z kim są prowadzone rozmowy, jeżeli toczą się od dłuższego czasu. Prezes PiS odparł, że został źle zrozumiany. - Toczą się w ten sposób, że to są rozmowy teoretyczne, że może dobrze by coś takiego robić. Nie toczą się żadne rokowania. Trzeba rozmowy wewnątrz partii odróżnić od rokowań - doprecyzował.

Uzupełnił, że taki pomysł "jest racjonalny", ale ta "racjonalność bywa zakłócana". - Racjonalni ludzie, jako tako wychowani i nie rzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń, na przykład takich, że jakoś oszukiwałem, czy że jestem gangsterem, mogą ze sobą rozmawiać - mówił.

"Oszalał Pan?", "daj na luz". Gorąco między PiS a Konfederacją
"Oszalał Pan?", "daj na luz". Gorąco między PiS a Konfederacją

- Ale jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki, a jeżeli to niemożliwe, to trudno. Ja niestety też nie mogłem zostać koszykarzem, a marzyłem o tym - powiedział prezes PiS.

Kaczyński o Mentzenie: jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu i dopiero przejść do polityki
Źródło: TVN24
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ms, sz/adso,ft

Źródło: Radio Zet, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Sławomir MentzenJarosław KaczyńskiKarol Nawrocki
