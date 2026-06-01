Polska "Obrzydliwe" słowa Mentzena. Poseł Konfederacji: nie mówił o ogóle

Wawer o słowach Mentzena. "Nie mówił tego o ogóle artystów"

We wtorek 26 maja rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla osób wykonujących zawody artystyczne. Celem ustawy jest włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy, a jej głównymi beneficjentami mają być artyści o najniższych i nieregularnych dochodach.

Dzień później projekt skrytykował w czasie wizyty w Łomży jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. - To jest jawna niesprawiedliwość, to jest próba finansowania elit z naszych pieniędzy - mówił. - Jak oni są takimi nierobami, że nie chce im się pracować, nie chce im się płacić składek, nie potrafią sprzedać tego, co tworzą, to niech się zajmą uczciwą pracą - powiedział.

Wawer: Mentzen mówił o niektórych, konkretnych osobach

O te słowa był pytany w "Kropce nad i" w TVN24 Michał Wawer z Konfederacji. Jego zdaniem Mentzen "nie mówił tego o ogóle artystów". - Mówił o niektórych, konkretnych osobach, które wylobbowały sobie tego rodzaju państwowe wsparcie - stwierdził.

Jako przykład podał między innymi Jana Kapelę. - Jest mowa o tym, że są osoby, które bardzo aktywnie walczą o tego typu rozwiązania, które faktycznie są złodziejami i nierobami. Natomiast z drugiej strony mamy bardzo wielu artystów uczciwych, ciężko pracujących, którzy krytykują to rozwiązanie, właśnie dlatego że nie chcą być z takimi osobami ustawiani w jednym rzędzie - powiedział.

Gajewska: ohydne i obrzydliwe

Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska (KO) określiła słowa Mentzena jako "obrzydliwe". - Wrzucanie ich wszystkich [artystów - red.] do jednego worka i mówienie, że coś jest nieuczciwe, coś jest uczciwe (...) dla mnie jest ohydne i obrzydliwe, ponieważ jestem z rodziny, która z artystami na co dzień pracuje - powiedziała.

- Wiem, że ta praca jest niestała, wiem, jakie czasami są zarobki, z jakimi trudami te osoby się borykają. Jeżeli mamy wspierać różne zawody, to tak samo wspieramy nauczycieli, opiekunki żłobkowe, artystów i wspieramy przedsiębiorców - wymieniała Gajewska.

