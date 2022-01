Wiceminister Sławomir Gadomski odchodzi z resortu zdrowia. Minister Niedzielski: z 31 stycznia kończy swoją misję

czytaj dalej

Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, był we wtorek w Zambrowie, gdzie spotkał się z właścicielem hostelu. Pierwotnie miał pojechać do innej miejscowości, ale - jak przekazał Tusk - "przedsiębiorca otrzymał sygnały, że spotkanie ze mną będzie się dla niego wiązało z kłopotami". Szef PO apelował do premiera o pomoc dla przedsiębiorców i komentował sprawę inwigilacji Pegasusem w kontekście wypowiedzi Marka Suskiego.