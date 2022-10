Sławomir Dudek: gramy w "Jengę" z rynkami finansowymi, z przyszłością Polaków

Dr Sławomir Dudek pytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego", czy Polska gospodarczo, finansowo i budżetowo zmierza ku przepaści, powiedział, że "to jest taki kierunek destrukcyjny".

- Ja to zresztą nazwałem w takim tekście "budżetowa Jenga". Gramy w "Jengę" z rynkami finansowymi, z przyszłością Polaków - mówił.

- Porównałem to do Grecji. Niektórzy zarzucają, że straszę Grecją. Ja wprost w tamtym tekście napisałem: Polska nie jest drugą Grecją, i tu i zaraz nie grozi nam druga Grecja - dodał były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Zaznaczył jednak, że "my gramy w podobne klocki i wyciągamy po jednym klocku cały czas". - Dojdzie moment, że ona (wieża - red.) runie - powiedział Dudek.