Polska Kim jest gen. Andrzej Kowalski? To on zastąpi Cenckiewicza

Cenckiewicz złożył rezygnację Źródło: TVN24

Cenckiewicz poinformował w czwartek w mediach społecznościowych, że na ręce prezydenta Karola Nawrockiego złożył w środę 22 kwietnia rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przekazał też, że jego następcą zostanie generał Kowalski.

Jak czytamy na stronie kancelarii prezydenta, Kowalski od 1994 roku służył w kontrwywiadzie Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wielokrotnie prowadził między innymi szkolenia dla nowych funkcjonariuszy oraz nadzorował prace nad nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w służbach specjalnych.

W latach 2015-2020 Kowalski pełnił funkcję szefa Służby Wywiadu Wojskowego, z kolei w 2023 roku został powołany przez Sejm na członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Andrzej Kowalski Źródło: Marcin Obara/PAP

Wykształcenie i doświadczenie Andrzeja Kowalskiego

Kowalski jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Realizował zajęcia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 2006 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.

Jak podaje kancelaria prezydenta, po studiach Kowalski był współzałożycielem działającego na zasadach eksperymentu pedagogicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konstancinie-Jeziornie. W latach 2011-2015 pełnił z kolei funkcję pedagoga w gimnazjum Przymierza Rodzin w Warszawie.

Nowy szef BBN jest też autorem kilkudziesięciu artykułów poruszających tematy związane z bezpieczeństwem państwa i działalnością służb specjalnych. Głównie publikował w tygodniku "Gazeta Polska", "Gazecie Polskiej Codziennie", "Naszym Dzienniku", "Gościu Niedzielnym". Napisał cztery książki, w tym "Rosyjski Sztylet" (2013), "Kontrę" (2015) czy "Założycielską klęskę GRU" (2022).

W 2007 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

