Kto "wykończył" Cenckiewicza? Tusk: domyślam się, ale nie powiem Kuba Koprzywa |

Tusk: chyba domyślam się, kto wykończył Cenckiewicza, ale nie powiem Źródło: TVN24

Przebywający na Cyprze premier Donald Tusk mówił o "krwawej rozgrywce w otoczeniu prezydenta". - Ta konkurencja tam jest dość bezlitosna na wpływy - ocenił.

- A pan Cenckiewicz, cokolwiek o nim nie mówić, jest człowiekiem dość szczerym i wykłada z reguły kawa na ławę, to co myśli - ocenił. - To jest jego niewątpliwie zaleta, ale to zawsze wiąże się z ryzykiem - dodał Tusk.

- No więc go wykończyli. Ja chyba nawet domyślam się kto, ale nie powiem - skomentował.

"Wiem, że, zawsze można powiedzieć, że to jest wina Tuska"

Premier powiedział, że rozgrywka trwa "wewnątrz Pałacu". - To, co jest bardziej ukryte przed oczami szerokiej widowni, czyli to, co jest wewnątrz Pałacu Prezydenckiego, to też jest taka walka na śmierć i życie między ludźmi pana prezydenta Nawrockiego - ocenił.

Pytany o komentarz do oświadczenia Cenckiewicza, w którym ten ogłosił swoją rezygnację, Tusk powiedział do zgromadzonych dziennikarzy: - Sami się śmialiście chyba, jak to czytaliście.

- Pierwszy raz w historii widzę gościa który, ustępuje ze stanowiska z takiego powodu - mówił dalej szef rządu. - Wiem, że, zawsze można powiedzieć, że to jest "wina Tuska", ale nie tutaj, nie mam nic wspólnego z dymisją pana Cenckiewicza - ironizował.

- Chcieli go wyrzucić dali mu dobry pretekst, napisał, że to wszystko przez Tuska, no i jakoś to im się ułożyło - podsumował.

