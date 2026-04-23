Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dudek: nie odbierałbym tej dymisji jako początku konfliktu z prezydentem

|
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki na marszu w Warszawie 11 listopada
Dudek: oświadczenie Cenckiewicza jest rodzajem manifestu politycznego
Rezygnacja Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa BBN jest rodzajem manifestu politycznego pokazującym, jakie ma dalsze plany - mówił w "Tak jest" w TVN24 historyk i politolog profesor Antoni Dudek. Ocenił, że Cenckiewicz "walczy o nowy de facto kształt prawicy po Kaczyńskim". Dodał, że będzie grał na siebie i na prezydenta Karola Nawrockiego.

Sławomir Cenckiewicz poinformował w czwartek o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Przekonywał, że decyzja ma związek z brakiem dostępu do informacji niejawnych.

O możliwe powody rezygnacji Cenckiewicza pytany był w "Tak jest" w TVN24 historyk i politolog profesor Antoni Dudek.

- Mamy to oficjalne uzasadnienie, w którym głównym winnym jest rząd Tuska i SKW, która, jak rozumiem, odmawia Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa. Natomiast oczywiste jest, że za kulisami tego, tym drugim dnem, jest pewna rywalizacja w Pałacu Prezydenckim, która miała miejsce - opisał. Zwrócił uwagę, że Cenckiewicz "jest człowiekiem bardzo twardym i raczej takim narzucającym swoje zdanie".

Oświadczenie Cenckiewicza "rodzajem manifestu politycznego"

Dudek mówił, że oświadczenie Cenckiewicza "jest rodzajem manifestu politycznego pokazującym, jakie on ma dalsze plany".

- Mianowicie zapisuje się do drużyny Przemysława Czarnka i będzie razem z nim organizował kampanię wyborczą PiS-u przed wyborami przyszłorocznymi i to go uwalnia od tych różnych problemów, które miał jako wysoki urzędnik w otoczeniu prezydenta - wyjaśnił politolog.

Zauważył też, że Cenckiewicz "bardzo mocno skrytykował Donalda Trumpa". - Karol Nawrocki mógł to uznać za błąd - ocenił Dudek.

Wpis i grafika Trumpa. Szef BBN: przekracza wszelkie normy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cenckiewicz "w przeciwieństwie do prezesa Kaczyńskiego nie musi udawać"

Gość TVN24 odniósł się też do fragmentu oświadczenia Cenckiewicza, w którym pisze: "A poza tym niech ceniony przeze mnie Mateusz Morawiecki 'łowi' w centrum, Koalicja Obywatelska przegra wybory, 'Nowe ZSL' w tym kształcie zejdzie poniżej progu wyborczego, Prezydent RP obejmie patronatem Blok Senacki a prawica zbuduje przyszłą koalicję i w konsekwencji wyłoni rząd PiS… i Konfederacji".

Dudek stwierdził, iż Cenckiewicz "w przeciwieństwie do prezesa Kaczyńskiego nie musi udawać, że PiS walczy o samodzielną większość, bo on członkiem PiS-u nie jest".

- A taka jest oficjalnie doktryna w PiS-ie, że my walczymy o samodzielną większość, ale praktycznie każdy mający kontakt z rzeczywistością polityczną polityk PiS-u prywatnie po cichu przyzna, że szans na samodzielną większość nie ma. Natomiast jest szansa na koalicję z Konfederacją. No i pytanie, czy także nie z [Konfederacją Korony Polskiej - red.] Brauna. Tu akurat Cenckiewicz nie napisał o Konfederacji w liczbie mnogiej, czyli teoretycznie sojusz z Konfederacją Korony [Polskiej] Brauna wyklucza z przyczyn prorosyjskości Korony - mówił Dudek.

- Ale, jak przyjdzie co do czego i się okaże, że od posłów Brauna zależy powstanie rządu Przemysława Czarnka, w którym na przykład Sławomir Cenckiewicz mógłby zostać ministrem koordynatorem służb specjalnych, to myślę, że on się pogodzi także i z Braunem - dodał.

Dudek pytany, czy mówienie wprost o potencjalnym rządzie z Konfederacją nie topi PiS-u, zaprzeczył. - Ale powtórzę raz jeszcze: Sławomir Cenckiewicz nie jest członkiem PiS-u. On walczy o nowy de facto kształt prawicy po Kaczyńskim - ocenił.

Dopytywany, czy Cenckiewicz będzie grał na siebie, odparł, że "na siebie, na prezydenta Nawrockiego, dlatego że w jakimś sensie on się czuje ojcem politycznym Nawrockiego".

- A to, że w tej chwili się usuwa, wynika najprawdopodobniej z tego, że Nawrocki mu powiedział: "Wiesz co? No może lepiej by było, żebyś jednak odszedł, bo mamy problem już nie tylko z twoim poświadczeniem bezpieczeństwa i z funkcjonowaniem BBN-u, ale też jest problem z Amerykanami, weź pomóż temu Czarnkowi. Wrócisz w glorii, jak już wygramy wybory parlamentarne" - mówił Dudek. O współpracy z Cenckiewiczem poinformował później w serwisie X sam Czarnek.

Dudek zaznaczył, że nie odbierałby tej dymisji "jako początku konfliktu Sławomira Cenckiewicza z prezydentem Nawrockim". - Inna rzecz, że Sławomir Cenckiewicz słynie z tego, że się z wieloma ludźmi już zdołał skonfliktować, więc może coś jest tutaj na rzeczy, ale to czas pokaże. Ja bym na razie tak pochopnego wniosku nie wysuwał - dodał.

OGLĄDAJ: Prof. Dudek: Cenckiewicz zapisuje się do drużyny Czarnka
pc

Prof. Dudek: Cenckiewicz zapisuje się do drużyny Czarnka

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RADEK PIETRUSZKA

Udostępnij:
Tagi:
Sławomir Cenckiewicz, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelaria Prezydenta RP, Karol Nawrocki
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Antoni Macierewicz
Aneks był tajny prawie 20 lat. Prezydent "powinien się z tego wycofać"
FAKTY PO FAKTACH
imageTitle
Polka wicemistrzynią Europy. Uległa tylko Ukraince
EUROSPORT
kamera-film-16.jpg
"Apetyt i możliwości są wielokrotnie większe". Branża audiowizualna o koniecznych zmianach systemu
BIZNES
Sonda Voyager 1
NASA wyłączyła kolejny instrument Voyagera 1. "To najlepsza dostępna opcja"
METEO
SAMOLOT
"Bardzo silne uderzenie". Kolizja samolotów przed startem
Świat
imageTitle
Pierwsza niespodzianka w Crucible Theatre. Kapitalna seria kwalifikanta
EUROSPORT
Canberra
Australia w centrum rewolucji AI. Microsoft i rząd łączą siły
BIZNES
imageTitle
Świątek na Bernabeu. Pokazała graczom Realu kawałek dobrego futbolu
EUROSPORT
Auto z czterema osobami wpadło do wody
Auto pod wodą, w środku były cztery osoby
Łódź
Strażnicy miejscy interweniowali na ulicy Wilczej
"Na ustach krew, na siedzeniu samochodu powyrywane włosy"
WARSZAWA
Trybunał Konstytucyjny
Nawrocki chce "obniżenia poziomu emocji" wokół TK. Jest pismo
Polska
warner bros hq - Walter Cicchetti shutterstock_2527136345
Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki koncernowi Paramount Skydance
BIZNES
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
METEO
imageTitle
Ogłoszono skład kadry siatkarek. Brakuje kilku znanych nazwisk
EUROSPORT
Wypadek Litewka
Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym. Nowe informacje z policji
Katowice
imageTitle
Koniec madryckiej przygody Linette. Amerykanka znów nie do przejścia
EUROSPORT
Zatrzymali syna zmarłej (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zatrzymała znaną warszawską adwokatkę. Śledztwo dotyczy gróźb wobec dziecka
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
Mężczyzna stracił tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy odbierzesz taki telefon, rozłącz się i zadzwoń na policję
Olsztyn
forum-0428282531 (1)
Amerykański gigant zainwestuje w Polsce
BIZNES
Łukasz Litewka obok swojego baneru wyborczego
Z ostatniego miejsca zdobył najwięcej głosów. Wyjątkowa kampania Litewki
Polska
imageTitle
Dwie i pół godziny walki o szansę gry ze Świątek. Spotkają się po raz pierwszy
EUROSPORT
Przymrozki
Nocą lokalnie pojawią się przymrozki
METEO
Kaufland
Skażony ser w popularnej sieci sklepów. Ostrzeżenie
BIZNES
pap_20241126_0BI
"Potrafił poderwać nas", "żył pełnią życia", "łzy zamieniał w radość"
Polska
15 min
Donald Trump i J.D. Vance w Gabinecie Owalnym
Miał być przyszłością trumpizmu. Staje się jego pechowym ambasadorem
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
imageTitle
"Haniebny pomysł". Burza we Włoszech po słowach doradcy Trumpa o mundialu
EUROSPORT
tvp 1-0004
Poseł PiS robił zdjęcia dziennikarce. Kontrowersyjne nagranie oburza w sieci
Polska
Filadelfia. Uzbrojeni mężczyźni zaatakowali opancerzoną furgonetkę
Dwóch napastników i opancerzona furgonetka. Według policji zginęły miliony
Świat
Zamknęli przejście pod Targową
Zamurowali przejście pod Targową
WARSZAWA
Trwa czyszczenie mostu pieszo-rowerowego
Nocne mycie kładki na Pragę. Znikają ciemne ślady
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

