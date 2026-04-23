Dudek: nie odbierałbym tej dymisji jako początku konfliktu z prezydentem

Sławomir Cenckiewicz poinformował w czwartek o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Przekonywał, że decyzja ma związek z brakiem dostępu do informacji niejawnych.

O możliwe powody rezygnacji Cenckiewicza pytany był w "Tak jest" w TVN24 historyk i politolog profesor Antoni Dudek.

- Mamy to oficjalne uzasadnienie, w którym głównym winnym jest rząd Tuska i SKW, która, jak rozumiem, odmawia Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa. Natomiast oczywiste jest, że za kulisami tego, tym drugim dnem, jest pewna rywalizacja w Pałacu Prezydenckim, która miała miejsce - opisał. Zwrócił uwagę, że Cenckiewicz "jest człowiekiem bardzo twardym i raczej takim narzucającym swoje zdanie".

Oświadczenie Cenckiewicza "rodzajem manifestu politycznego"

Dudek mówił, że oświadczenie Cenckiewicza "jest rodzajem manifestu politycznego pokazującym, jakie on ma dalsze plany".

- Mianowicie zapisuje się do drużyny Przemysława Czarnka i będzie razem z nim organizował kampanię wyborczą PiS-u przed wyborami przyszłorocznymi i to go uwalnia od tych różnych problemów, które miał jako wysoki urzędnik w otoczeniu prezydenta - wyjaśnił politolog.

Zauważył też, że Cenckiewicz "bardzo mocno skrytykował Donalda Trumpa". - Karol Nawrocki mógł to uznać za błąd - ocenił Dudek.

Cenckiewicz "w przeciwieństwie do prezesa Kaczyńskiego nie musi udawać"

Gość TVN24 odniósł się też do fragmentu oświadczenia Cenckiewicza, w którym pisze: "A poza tym niech ceniony przeze mnie Mateusz Morawiecki 'łowi' w centrum, Koalicja Obywatelska przegra wybory, 'Nowe ZSL' w tym kształcie zejdzie poniżej progu wyborczego, Prezydent RP obejmie patronatem Blok Senacki a prawica zbuduje przyszłą koalicję i w konsekwencji wyłoni rząd PiS… i Konfederacji".

Dudek stwierdził, iż Cenckiewicz "w przeciwieństwie do prezesa Kaczyńskiego nie musi udawać, że PiS walczy o samodzielną większość, bo on członkiem PiS-u nie jest".

- A taka jest oficjalnie doktryna w PiS-ie, że my walczymy o samodzielną większość, ale praktycznie każdy mający kontakt z rzeczywistością polityczną polityk PiS-u prywatnie po cichu przyzna, że szans na samodzielną większość nie ma. Natomiast jest szansa na koalicję z Konfederacją. No i pytanie, czy także nie z [Konfederacją Korony Polskiej - red.] Brauna. Tu akurat Cenckiewicz nie napisał o Konfederacji w liczbie mnogiej, czyli teoretycznie sojusz z Konfederacją Korony [Polskiej] Brauna wyklucza z przyczyn prorosyjskości Korony - mówił Dudek.

- Ale, jak przyjdzie co do czego i się okaże, że od posłów Brauna zależy powstanie rządu Przemysława Czarnka, w którym na przykład Sławomir Cenckiewicz mógłby zostać ministrem koordynatorem służb specjalnych, to myślę, że on się pogodzi także i z Braunem - dodał.

Dudek pytany, czy mówienie wprost o potencjalnym rządzie z Konfederacją nie topi PiS-u, zaprzeczył. - Ale powtórzę raz jeszcze: Sławomir Cenckiewicz nie jest członkiem PiS-u. On walczy o nowy de facto kształt prawicy po Kaczyńskim - ocenił.

Dopytywany, czy Cenckiewicz będzie grał na siebie, odparł, że "na siebie, na prezydenta Nawrockiego, dlatego że w jakimś sensie on się czuje ojcem politycznym Nawrockiego".

- A to, że w tej chwili się usuwa, wynika najprawdopodobniej z tego, że Nawrocki mu powiedział: "Wiesz co? No może lepiej by było, żebyś jednak odszedł, bo mamy problem już nie tylko z twoim poświadczeniem bezpieczeństwa i z funkcjonowaniem BBN-u, ale też jest problem z Amerykanami, weź pomóż temu Czarnkowi. Wrócisz w glorii, jak już wygramy wybory parlamentarne" - mówił Dudek. O współpracy z Cenckiewiczem poinformował później w serwisie X sam Czarnek.

Dudek zaznaczył, że nie odbierałby tej dymisji "jako początku konfliktu Sławomira Cenckiewicza z prezydentem Nawrockim". - Inna rzecz, że Sławomir Cenckiewicz słynie z tego, że się z wieloma ludźmi już zdołał skonfliktować, więc może coś jest tutaj na rzeczy, ale to czas pokaże. Ja bym na razie tak pochopnego wniosku nie wysuwał - dodał.

