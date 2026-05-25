Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego

|
Sławomir Cenckiewicz
Katarzyna Gozdawa-Litwińska: Kapiński uważany jest za najmniej radykalnego spośród kandydatów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz krytycznie odniósł się do wyboru przez prezydenta Karola Nawrockiego sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. "Nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu" - napisał były szef BBN, zwracając się do głowy państwa.

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki wybrał na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego obecnego prezesa Izby Karnej SN Zbigniewa Kapińskiego. Urząd obejmie 27 maja.

Na ogłoszenie powołania nowego pierwszego prezesa zareagował były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, który opublikował wpis w serwisie X. "Karolu Nawrocki, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu" - napisał.

Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego

Były szef BBN przytoczył przy tym orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z sierpnia 2000 roku. Wówczas sąd - w którego składzie zasiadał Kapiński - orzekł, że były prezydent Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL. Wskazano w nim też, że na podstawie całokształtu zgromadzonych materiałów w sprawie, można stwierdzić "z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością", iż nie istniały pierwotne dokumenty potwierdzające współpracę Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.

"Wobec tej kłamliwej bredni nie było zdania odrębnego sędziego Kapińskiego, była za to pełna na tamten czas wiedza i determinacja by uratować Wałęsę przed 'Bolkiem' i zarzutem, że usunął dowody we własnej sprawie" - czytamy we wpisie Cenckiewicza. "Tłumaczyć dziś, że wówczas nic się nie stało a Polska w 2026 r. musi mieć za 'pierwszego sędziego' Rzeczpospolitej kogoś, kto dopuścił się takiego kłamstwa jak Kapiński - jest zwyczajnie niegodne i dla Polski bardzo złe" - zaznaczył.

Leśkiewicz: prezydent sam podjął tę decyzję

W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był dopytywany przez dziennikarzy, czy prezydent konsultował swoją decyzję z politykami PiS i czy wziął pod uwagę wcześniejszy krytyczny wpis Sławomira Cenckiewicza, a także sobotni wpis prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego na X, w którym polityk ten zaznaczył, choć nie wskazując wprost nazwiska, że nie wyobraża sobie, aby to Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem SN.

Leśkiewicz odparł, że prezydent sam podjął tę decyzję. Zapewnił przy tym, że prezydent czytał komentarze, które pojawiały się w przestrzeni medialnej. - Prezydent szanuje wypowiedzi każdego z polityków, konstruktywne wypowiedzi, bardzo też ceni i szanuje pracę naukową pana profesora Sławomira Cenckiewicza - tłumaczył rzecznik. Mimo to - zaznaczył - prezydent zdecydował, że Kapiński od 27 maja będzie pierwszym prezesem SN, uwzględniając jego cały dorobek zawodowy, postawę i dotychczasowe osiągnięcia w pracy sędziowskiej.

Sędzia Zbigniew Kapiński
Sędzia Zbigniew Kapiński
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Odniósł się także do zarzutów wobec sędziego Kapińskiego, dotyczących wspomnianego wcześniej orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zdaniem Leśkiewicza dziś nie ma "żadnych wątpliwości", co do tego, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB.

- Są na to liczne dowody - podkreślił Leśkiewicz. Oświadczył także, że takich wątpliwości też "nigdy nie miał i nie ma" prezydent Nawrocki. Przekonywał, że w sierpniu 2000 r. nie wszystkie dokumenty "wytworzone przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa" były znane i sąd apelacyjny nie dysponował wówczas wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.

Powołanie nowego pierwszego prezesa SN

We wtorek upływa kadencja obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego dr. hab. Małgorzaty Manowskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pierwszeo prezesa SN powołuje prezydent na 6-letnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne SN. Na stanowisko pierwszego prezesa SN można być ponownie powołanym tylko raz.

Procedura wyłonienia kandydatów na nowego pierwszego prezesa SN rozpoczęła się w lutym tego roku. Ze względu na brak potrzebnego kworum, kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Łącznie więc procedura wyboru rozłożyła się na cztery dni, bowiem gdy trzeciego dnia udało się uzyskać wymagane kworum, posiedzenie przerwano ze względu na nieobecność jednego z potencjalnych kandydatów na pierwszego prezesa SN.

Ostatecznie 27 lutego Zgromadzenie Ogólne SN przegłosowało kandydatury przedłożone prezydentowi. Byli to sędziowie: Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki. Wszyscy to sędziowie powołani do SN po zmianach w KRS w wyniku ustawy z 2017 roku.

OGLĄDAJ: Bolesna przegrana Jarosława Kaczyńskiego. "Źle ocenił sytuację"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
shutterstock_2650061865
W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów
Zdrowie
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiSławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
Świat
Zbigniew Kapiński
Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
Polska
W poniedziałek 25 maja Londyńczycy chronili się przed palącym słońcem
Za nimi najgorętszy w historii dzień wiosny. Prawie 35 stopni
METEO
Holland o referendum: "krakowska hucpa"? "Prawie się nabrałem"
Agnieszka Holland i komentarz o referendum. "Hucpa"? Tak, ale nie krakowska
Michał Istel
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
pap_20240714_2YS
Metallica "zatrzęsła ziemią". Dosłownie
Kultura i styl
Karol Nawrocki
"Akcja, która miała wywołać chaos". Kto może stać za fałszywymi zgłoszeniami?
Kropka nad i
Tomasz Sakiewicz
Decyzja o karze dla Sakiewicza
schmittenhohe
Zderzenie paralotni z samolotem nad Alpami
Świat
Protest pracowników Dino
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Świat
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
METEO
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
imageTitle
Ten klub już się nie kryje. "Chcemy Lewandowskiego"
EUROSPORT
Dramatyczna akcja ratunkowa w Beeville
Uratowali niemowlę z tonącego pojazdu. Nagranie
METEO
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał referendum
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Protest pielęgniarek przed kancelarią premiera
Brakuje młodych pielęgniarek. "System opiera się na tych, które mogłyby już odejść z zawodu"
Anna Bielecka
Wypadek pod Węgrowem
Jeden bez dachu, drugi na dachu. Policja zatrzymała dwie osoby
WARSZAWA
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
imageTitle
Rodzina podała przyczynę śmierci nieodżałowanego kierowcy
EUROSPORT
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
25 1925 fpf gosc-0021
Po referendum w Krakowie "trzeba wyciągnąć wnioski ogólnokrajowe"
Polska
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie do mieszkania matki prezydenta. Ruch prokuratury
Polska
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
Utrudnienia po dwóch kolizjach na S2
Trzy kolizje, siedem pojazdów, 10 kilometrów korka
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica