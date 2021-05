Sławomir Broniarz do Przemysława Czarnka: ministrowi nie przystoi

- Propozycje ministra nie zapewniają ani wzrostu płac, ani prestiżu - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I zapowiada, że związek ich nie zaakceptuje. O godzinie 13.30 minister Przemysław Czarnek ma się spotkać z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych i korporacji samorządowych, by o tym dyskutować.

- Mamy dyskutować nad propozycjami podniesienia prestiżu i pensji. Jednak prestiż nie sprowadza się wyłącznie do kwestii finansowych - mówił we wtorek przed południem przed spotkaniem z ministrem Czarnkiem prezes ZNP Sławomir Broniarz. I dodał: - Te propozycje nie znajdują naszej aprobaty. Nie zapewniają ani wzrostu wynagrodzenia, ani prestiżu.

O co chodzi? W ubiegłym tygodniu minister edukacji przekazał samorządowcom i związkowcom propozycje rozwiązań dotyczących statusu nauczycieli. Chodzi między innymi o ich pensje i czas pracy. - Mówiłem od początku, że będę chciał zwiększyć atrakcyjność pracy nauczycieli - poinformował dokładnie przed tygodniem Przemysław Czarnek.

Kto chce wywołać konflikt?

- Mam apel do wszystkich: chcemy merytorycznie pochylać się nad sprawami nauczycieli; nie chcemy konfliktu - podkreślał parokrotnie. I dodawał, mówiąc o dokumencie przesłanym związkowcom i samorządowcom: - To nie są żadne decyzje. To kwestia, nad którą chcemy się pochylić.