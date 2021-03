Polscy duchowni ukarani. "Życzyłbym sobie, żeby teraz odważnie wkroczyła prokuratura"

Wierni z Gdańska chcą odwołania arcybiskupa 04.11 | Przyszli przed kurię z hasłem "Odzyskajmy nasz Kościół"" i z postulatem "Arcybiskup Głódź musi odejść". To reakcja wiernych na publiczne poniżanie, wyzwiska i mobbing, których miał się dopuszczać arcybiskup. W tej sprawie podlegli mu księża pisali skargi do nuncjusza. Wierni protestują i piszą do papieża. tvn24