Pięć osób poszkodowanych w czołowym zderzeniu w Zabrzu

czytaj dalej

Marek Sawicki, wyznaczony przez prezydenta na marszałka seniora, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że wedle jego przypuszczenia jest "bardzo prawdopodobne", iż Mateusz Morawiecki, wiedząc, że nie ma sejmowej większości, zrezygnuje z tworzenia rządu. To - jak wskazywał Sawicki - przyspieszyłoby procedurę wyłonienia nowego rządu i przejście do drugiego kroku z tym związanego. - Pan prezydent sugerował, że bez zbędnej zwłoki, jeśli będzie ten drugi krok i wskazanie przez Sejm, to takiego premiera powoła - dodał.