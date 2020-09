"Przewrócił się na rowerze i nóż wbił mu się w klatkę piersiową". Nastolatek nie żyje

Czterech nastolatków jechało rowerami, jeden przewrócił się i upadł na nóż, który trzymał w dłoni - relacjonował starszy kapitan Paweł Melka z częstochowskiej straży pożarnej okoliczności wypadku, do jakiego doszło w miejscowości Rudnik Wielki pod Częstochową. Po długotrwałej reanimacji chłopiec został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Częstochowie. We wtorek rano dyrektor szpitala poinformował, że nastolatek zmarł.