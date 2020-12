Plik banknotów leżał na ulicy. Listonoszka zgubiła 10 tysięcy złotych

Jak poinformował we wtorek zespół prasowy śląskiej policji, 66-letnia kobieta zgłosiła się na komisariat informując, że znalazła na ulicy owinięty banderolą plik pieniędzy. Mieszkanka Kalet nie widziała nikogo w pobliżu i nie wiedziała, do kogo mogą należeć pieniądze, więc odniosła je do pobliskiego komisariatu. Po przeliczeniu gotówki okazało się, że było to 10 tysięcy złotych.