Kolejowe przystanki na żądanie. Są dwa takie w Polsce, może być więcej

Kolej więc chce zwiększenia liczby stacji na żądanie - dolnośląski przewoźnik wytypował już 19 peronów, ale nie zdradza, o które konkretnie stacje chodzi. Teraz pyta o zgodę kolejarzy od torów. PKP PLK są za przystankami na żądanie, ale też mają żądanie. - Warunkiem jest to, że jeśli na linii kolejowej kursują więcej niż jeden przewoźnik, wówczas obaj przewoźnicy muszą wyrazić zgodę na to, aby przystanek był przystankiem na żądanie – mówi Mirosław Siemieniec z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przystanki na żądanie powstały, by pociągi nie zatrzymały się bez potrzeby - gdy nikt nie chce wsiąść i wysiąść. Zastopowanie składu, a potem rozpędzenie, pożera dużo energii i pieniędzy. - To jest rozwiązanie dla mniejszych przystanków, gdzie jest kilku, kilkunastu pasażerów dziennie, a nie na głównym dworcu czy aglomeracji, gdzie może wystąpić taki efekt, że nikt nie zamachał i wszyscy zbiorowo będą zdziwieni, że pociąg pojechał dalej – uważa prezes fundacji Prokolej dr Jakub Majewski.

Stacje na żądanie na Śląsku

Przed przystankami na żądanie na Dolnym Śląsku maszyniści zwalniają do 30 kilometrów na godzinę i wypatrują pasażerów. Ci mają stanąć w specjalnie oznaczonym miejscu, by maszynista ich nie przeoczył. - Apelujemy do osób, które przebywają na stacji, a które nie chcą wsiąść do nadjeżdżającego pociągu, aby zwracały uwagę na to, gdzie się znajdują, kiedy nadjeżdża pojazd – mówi Bartłomiej Rodak. Dla pewności, kto chce wsiąść do pociągu na przystanku na żądanie, może pomachać maszyniście, ale nikt tego nie żąda.