Graffiti na pociągach, wiaduktach i domach. Podejrzani usłyszeli po 15 zarzutów

czytaj dalej

Sejmowa komisja do spraw służb specjalnych wydała pozytywną opinię o powołaniu pułkownika Bartosza Jarmuszkiewicza na szefa Agencji Wywiadu. Do tej pory był on wiceszefem ABW. Dotychczasowy szef Agencji Wywiadu, Piotr Krawczyk, podał się do dymisji.