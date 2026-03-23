Polska

Tak za rządów PiS "uruchamiano całe instrumentarium represji". Jest raport

Sylwia Gregorczyk-Abram
Waldemar Żurek przedstawia raport dotyczący SLAPP
Źródło: TVN24
Rząd Zjednoczonej Prawicy stosował różne instrumenty prawne - jak "fikcyjne" postępowania prokuratorskie - aby prześladować aktywistów i dziennikarzy - wynika z raportu o represjach typu SLAPP opublikowanego przez specjalny zespół przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W poniedziałek w resorcie sprawiedliwości został przedstawiony drugi raport komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023. Została ona powołana w kwietniu ubiegłego roku, a na jej czele stoi mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.

- Historia lat 2015-2023 to był pojedynek naprawdę Dawida z Goliatem - powiedziała mec. Gregorczyk-Abram. - Tym Dawidem byli oczywiście aktywiści i aktywistki, którzy zabierali odważnie głos, krytykując państwo. W odpowiedzi uruchamiano wobec nich całe instrumentarium represji na poziomie karnym, cywilnym, administracyjnym, kontrolnym - mówiła.

Dorożkarze oskarżyli aktywistki o zniesławienie. Za dane o koniach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dorożkarze oskarżyli aktywistki o zniesławienie. Za dane o koniach

Kraków

Co to jest SLAPP?

Represje typu SLAPP - po angielsku Strategic Lawsuits Against Public Participation - polegają na wykorzystywaniu środków prawnych, aby nękać przeciwników władzy. Jak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, w Polsce za rządów PiS przejawiało się to stosowaniem "fikcyjnych, ale bardzo dolegliwych aktów oskarżenia".

- Czyli nie mamy dowodów, ale uruchamiamy postępowanie. Nie mamy podstaw, by wszczynać powództwo, ale chcemy zniszczyć danego człowieka, więc za pomocą różnych środków prawnych, legalnych, doprowadzamy do tego, że ta osoba jest nękana - wyjaśniał Żurek.

Jak tłumaczyła z kolei mec. Gregorczyk-Abram, takie działania miały sprawiać, że obywatel - zamiast brać aktywny udział w życiu publicznym - będzie inwestować czas, energię i pieniądze w obronę przed sądem.

- To był taki spójny system nacisku stworzony przez państwo, wykorzystywany przeciwko konkretnym jednostkom - stwierdziła mec. Gregorczyk-Abram. - Państwo, które miało być gwarantem bezpieczeństwa po prostu dla tych jednostek stawało się źródłem zagrożenia - oceniła.

"SLAPPy uderzają nie tylko w media i pojedyncze osoby, lecz także w demokrację"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"SLAPPy uderzają nie tylko w media i pojedyncze osoby, lecz także w demokrację"

500 stron raportu

Jak mówiła przewodnicząca działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości komisji, w liczącym niemal 500 stron raporcie znalazły się między innymi kwestie nacisków na konkretne redakcje i media, które w badanym okresie były mocno obciążone pozwami typu SLAPP, a także indywidualnych dziennikarzy - w tym tych lokalnych.

W raporcie - jak mówiła Gregorczyk-Abram, poruszone zostały także kwestie nacisku na aktywistów, którzy działali między innymi na rzecz społeczności LGBTQ+. Ponadto osobny rozdział opracowania został poświęcony represjom wobec nauczycieli, którzy "decydowali się wspierać swoich uczniów w aktywnościach obywatelskich" w czasie, gdy w szkołach "tropiono (...) różnego rodzaju aktywności dotyczące zaangażowania w kwestie równości", takie jak tzw. tęczowe piątki.

Adwokat przekazała, że w raporcie znalazły się też między innymi zagadnienia związane z instytucjonalną walką wobec konkretnych "niezależnych sędziów i prokuratorów, (...) którzy krytykowali ówczesne tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości" czy kwestie represji stosowanych wobec polskiego świata kultury.

Pierwszy raport komisji, dotyczący ówczesnych działań mediów publicznych, przedstawiono we wrześniu 2025 roku.

pc

Opracowali Kamila Grenczyn i Filip Czerwiński/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Waldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościMinister SprawiedliwościWolność słowaZjednoczona PrawicaPrawo i Sprawiedliwośćorganizacje pozarządoweLGBT
Czytaj także:
Szpital Wojskowy w Krakowie
Przestępca uciekł ze szpitala. Szuka go policja
Kraków
Donald Tusk
Nawrocki wzburzony po pytaniu dziennikarza. Tusk komentuje
Polska
Pilne
Katastrofa wojskowego samolotu. 110 osób na pokładzie
imageTitle
Sellier o skutkach wypadku. "Być może będę nieco gorzej widzieć na lewe oko"
EUROSPORT
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Mniej przypadków grypy w Polsce. Rośnie liczba zaszczepionych dzięki aptekom
Anna Bielecka
Tranmere, Wielka Brytania - ropa naftowa
Nie doceniono skali problemu. Jak trzy kryzysy "razem wzięte"
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski wygrał z Kaczyńskim w sądzie
Polska
Pojazdy są doszczętnie zniszczone
Zderzenie dwóch ciężarówek. Zostały doszczętnie zniszczone
Wrocław
Karol Nawrocki
Ministra o problemie pracowników. "W elektoracie prezydenta Nawrockiego także są"
BIZNES
imageTitle
Śląsk Wrocław poinformował o pobiciu dwóch swoich piłkarzy
EUROSPORT
Incydent, do którego miało dojść na antenie arabskiej stacji telewizyjnej, zaintrygował część internautów
Prezenterka "nie chce być narzędziem" propagandy?
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
Trump o rozmowach z "najważniejszym człowiekiem" w Iranie
Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
"Zastanawiający" fakt w sprawie wypadku na lotnisku. To zwróciło uwagę eksperta
Pociąg zatrzymał się niedaleko Sochaczewa
Ciężarówka zerwała trakcję. Nie kursują pociągi w stronę Berlina
Poznań
Wypadek na przejeździe kolejowym w Pisarzowicach
Samochód wjechał pod pociąg. Nie żyje kierowca
Wrocław
Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa
"Czarne Flagi" na popularnej wyspie. "Niekontrolowane zrzuty ścieków"
BIZNES
Łoszak był widziany w Kampinoskim Parku Narodowym
"Nie jest albinosem". Rozpoznają to po oczach
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki wylądował w Budapeszcie. Ma się spotkać z Orbanem
Polska
Ikea
Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe
BIZNES
imageTitle
Tak Wim Fissette skomentował rozstanie z Igą Świątek
EUROSPORT
Samochód porwany przez powódź niedaleko miasta Barka
Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób
METEO
NFZ zaciska pasa. To odbije się na pacjentach
Pacjenci alarmują w sprawie NFZ. "Załamie nam się system"
Piotr Wójcik
Czołowe zderzenie na drodze nr 10
Czołowe zderzenie z ciężarówką. Są ranni
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2389071237_1
Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija
Zdrowie
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
WARSZAWA
imageTitle
Urban przed starciem z Albanią: to najważniejszy mecz w mojej karierze
EUROSPORT
Agenci ICE mają być obecni na igrzyskach
Chaos na lotniskach w USA. Wysłano tam agentów ICE
imageTitle
Lewandowski: Albania jak finał, nie ma miejsca na pomyłkę
EUROSPORT
Donald Trump
Zwrot w sprawie wojny w Iranie? Nagły wpis Trumpa
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
BIZNES
