Tysiące interwencji, zerwane dachy, ewakuacja 15 obozów harcerskich

Ponad 5200 interwencji strażaków, ponad 200 zerwanych dachów i 15 ewakuowanych obozów harcerskich to bilans nawałnic, które minionej doby przeszły nad Polską - poinformował w sobotę rano Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bez prądu pozostaje przeszło 100 tysięcy osób. Woda wdzierała się między innymi do piwnic czy niektórych garaży podziemnych. Nagrania oraz zdjęcia otrzymujemy od Państwa na Kontakt 24.

- Od północy wyjazdów strażackich odnotowaliśmy tylko ponad 70, natomiast ubiegłej doby do północy było ponad 5200 interwencji w całym kraju związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych - poinformował w sobotę rano Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jak sprecyzował, najwięcej akcji miało miejsce na ziemi łódzkiej (ponad 1200), w Małopolsce (niemal 900) i na Mazowszu (ponad 760).

- Główne działania to wypompowywanie wody z zalanych piwnic i poddtopionych garaży i posesji, usuwanie wiatrołomów, udrożnianie szlaków komunikacyjnych i zabezpieczanie uszkodzonych dachów - wymieniał Batorski. Jak przekazał, ponad 200 dachów w całym kraju zostało zerwanych całkowicie bądź uszkodzonych, z czego 130 w samym województwie łódzkim.

Rzecznik poinformował także o ewakuacji 15 obozów harcerskich. - Prewencyjnie po tragedii sprzed czterech lat w Suszku, gdzie zginęły dwie harcerki, dmuchamy na zimne - podkreślił. W siedmiu z tych ewakuacji brała udział straż pożarna. Podczas jednej z nich w powiecie włoszczowskim w woj. świętokrzyskim jedna z harcerek doznała skręcenia nogi, a druga pod wpływem silnych emocji została przewieziona do szpitala. W powiecie przasnyskim w woj. mazowieckim spadający konar uderzył dziecko, które doznało złamania nogi ​- przekazał strażak.

Burze na Pomorzu

"Straż pożarna przy takiej ilości wody nie może nam pomóc"

Zalane piwnice i woda stojąca na ulicach - tak było również w Szczecinie. Po przejściu gwałtownej ulewy i burzy strażacy interweniowali tam ponad 100 razy. To kolejna taka sytuacja w mieście w odstępie tygodnia.

– U nas to już się robi cyklicznie. Rok w rok mamy powódź. W tym roku w przeciągu tygodnia mamy drugą. Kolektory miejskie są na tyle sprawne, że nie dają rady, a my się ratujemy jak tylko możemy – powiedział mieszkaniec Szczecina.

Zalane piwnice i posesje w Krakowie

Blisko tysiąc razy interweniować musieli strażacy po nawałnicy w województwie małopolskim – wiele zgłoszeń pochodziło od mieszkańców powiatu krakowskiego i samego Krakowa. – Zaczęły do nas napływać zgłoszenia lawinowo. Z każdą godziną mieliśmy coraz więcej zgłoszeń – powiedział mł. bryg. Sebastian Woźniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

- Zgłoszenia najczęściej dotyczyły wypompowywania wody z zalanych piwnic i posesji. W przypadku budynków jedno i wielorodzinnych dochodziło do zalewania garaży podziemnych. To też zalane budynki użyteczności publicznej, przedszkola, szkoły czy też inne lokale usługowe – przekazał mł. bryg. Sebastian Woźniak.

"Nasz dach jest u sąsiadów"

- Wiatr był taki, że nie było wcale widać, że deszcz pada tylko woda, słup wody. Jak siedziałem przy oknie, to myślałem, że wypchnie to okno – powiedział jeden z mieszkańców Starokrzepic. - Mówię do żony: u nas dachu nie ma, nasz dach jest u sąsiadów – relacjonował inny.