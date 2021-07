"Zakręciło się i koniec". Zniszczone domy, ewakuacje obozów harcerskich, brak prądu

W wielu regionach Polski mieszkańcy odczuli skutki gwałtownej pogody. - Było to bardzo intensywne i dynamiczne zjawisko. Komórki burzowe następowały jedna po drugiej - tłumaczył w czwartek rano rzecznik straży pożarnej Krzysztof Batorski. W miejscowości Chróścina koło Opola piorun uderzył w dach domu jednorodzinnego. W wielu miejscach strażacy interweniowali w związku z uszkodzonymi i zerwanymi dachami. Ewakuowanych zostało 49 obozów harcerskich.

W środę miało miejsce ponad ponad 3400 interwencji strażaków związanych z pogodą, najwięcej w Łódzkiem (ponad 850), na Śląsku (ponad 830) i w woj. kujawsko-pomorskim (ponad 615). W czwartek od północy do godziny 6 nad ranem odnotowano ponad 1900 akcji związanych ze zjawiskami pogodowymi, i tym razem najwięcej w woj. łódzkim (prawie 740), na Mazowszu (prawie 600) i w woj. kujawsko-pomorskim (ponad 300) - poinformował rano w TVN24 rzecznik komendant głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski.

- Było to bardzo intensywne i dynamiczne zjawisko. Komórki burzowe następowały jedna po drugiej. Strażacy mieli bardzo dużo pracy, przede wszystkim wiatrołomy i usuwanie powalonych drzew ze szlaków komunikacyjnych, zabezpieczanie dachów, których kilkaset zostało uszkodzonych w skali całego kraju, odpompowywanie wody z podtopionych piwnic i posesji - wymieniał rzecznik.

Jak przekazał, ewakuowanych zostało 49 obozów harcerskich. - Cztery tysiące uczestników tej formy wypoczynku zostało przemieszczonych do bezpiecznych miejsc prewencyjnie tak, by te zjawiska pogodowe nie zagrażały młodym ludziom - poinformował Batorski.

Awarie energetyczne w Łódzkim

Ewakuacja obozu harcerskiego

Rzeczniczka zaznaczyła, że po sztabie wojewoda udał się do Kroczyc w powiecie zawierciańskim, gdzie z terenu obozu harcerskiego w Kostkowicach ewakuowano, początkowo do budynku obozowej stołówki, około 370 osób - jedna z nich z dusznościami trafiła do szpitala.