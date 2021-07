"Z tej ulewy zrobił się w ogródku ocean". Uszkodzone dachy, podtopione posesje po sobotnich burzach

Ponad 100 interwencji straży pożarnej na Śląsku, około 150 na Mazowszu - to tylko część skutków silnego wiatru, burz, ulewnych deszczy, które w sobotę przeszły nad częścią Polski. W powiecie łowickim doszło do podtopień kilku posesji, zaś w Siedlcach, Wyszkowie i Ostrołęce uszkodzone zostały dachy kilku budynków.

W sobotę w kraju miały miejsce liczne interwencje straży pożarnej w związku z gwałtowną pogodą i burzami. Jak poinformowała tego dnia późnym wieczorem rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska, od godziny 7.30 do godziny 21.45 tego dnia na terenie województwa w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi strażacy interweniowali 119 razy. 24 z tych działań miały miejsce w powiecie częstochowskim, 15 w powiecie bielskim, a 14 w powiecie zawierciańskim.

"Takiej wody nikt nie widział"

Ulewy mocno dotknęły gminę Koszęcin na Śląsku. We wsi Rusinowice wybijały studzienki, zalało wiele dróg, a straż odpompowywała wodę. Zalane zostały piwnice mieszkańców.

Wójt gminy Koszęcin Zbigniew Seniów mówił w rozmowie z TVN24, że nawałnica przyszła około godziny 20-21. - Zalane są trzy miejscowości. To są przede wszystkim Rusinowice, które najbardziej ucierpiały, Sadów i Wierzbie - przekazał. - Tutaj tragedie ludzie dzieją się od dłuższego czasu z tymi rzeczami. A jak dzisiaj, takiej wody nikt nie widział - mówił.

Przekazała, że woda zalała między innymi kotłownię w domu. - Mamy drzwi do wymiany, meble do wymiany, piec do wymiany - przekazała kobieta. Oszacowała straty na kilkanaście tysięcy złotych.