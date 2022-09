Pomoc dla żyjących w skrajnej biedzie. "Te nierówności mają imię"

Osoby żyjące w ubóstwie i pomoc dla nich - temu zagadnieniu poświęcono rozmowę w piątkowych "Faktach po Faktach". Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty "Chleb Życia", mówiła, że jej zgromadzenie buduje jedenasty "dom dla ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych". - Koszt budowy w związku z inflacją wzrósł z 12 do 13 i pół miliona - powiedziała. Szefowa Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik wskazała, że ponad 1,5 miliona osób żyje poniżej progu, "o którym mówimy, że za to da się w Polsce przeżyć". - Te nierówności mają imię - dodała.

Siostra Chmielewska powiedziała o wsparciu, jaką niesie jej wspólnota i domach pomocy, które prowadzi. - Radzimy sobie oczywiście dzięki ogromnej rzeszy ludzi, którzy nas wspierają. Ale to nie znaczy, że radzimy sobie do końca - przyznała. - Żyjemy razem z ludźmi. Mamy dziesięć domów, w budowie jest jedenasty - przekazała. Zaznaczyła, że "koszt budowy w związku z inflacją wzrósł z 12 do 13 i pół miliona". Wskazała, że "to jest dom dla ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych".