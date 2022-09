Skradzione auta były rozbierane, a części sprzedawane w sieci

Magazyn z częściami

Domniemany szef wśród zatrzymanych

Po zatrzymaniu cztery osoby zostały doprowadzone do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. "Prokurator przedstawił Sławomirowi K. zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz kilku paserstw samochodowych, w tym co do mienia znacznej wartości. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz paserstwa" - podała PK.