Pierwszy taki sklep w Polsce. "Przyzwoite ceny" i zysk dla wszystkich

Przy rosnących cenach, na zakupy mogą sobie pozwolić również biedniejsi

Po pierwszych dniach sukcesu zgłaszają się kolejne miasta: Warszawa, Radom, Kalisz czy Łódź. – Każdy się może zgłosić. Ten, co produkuje żywność, jak i ten, kto chce podobne przedsięwzięcie otworzyć u siebie w mieście – podkreśla Marcin Krupa. Chodzi o to, aby przy rosnących cenach, na normalne zakupy mogli sobie pozwolić również ci biedniejsi.

Do sklepu mogą wejść tylko "wybrani". Dochód osoby samotnej nie może przekraczać 1402 zł. Na jednego członka rodziny wieloosobowej to 1056 zł. Mile widziane są wszystkie osoby powyżej 75. roku życia. Wymagane jest zaświadczenie z katowickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – To, co jest w sklepach po cenach rynkowych jest dla nich za drogie. Z drugiej strony te osoby nie chcą, żeby je całkowicie wyręczać i wsparcie pod względem możliwości zakupienia tańszych rzeczy jest bardzo dobre – przyznaje dyrektor Caritas archidiecezji katowickiej ks. Łukasz Stawarz.