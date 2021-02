"Skład zespołu odzwierciedla podejście i politykę rządu, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"

Sprawdzamy, kto znalazł się w nowym Zespole Monitorującym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na poznanie składu organizacje czekały długo, a gdy już go poznały, pojawiły się pytania o zideologizowanie zespołu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Kolejne niby ciało, które ma niby działać, pomagać ofiarom przemocy"

Kryteria, które musi spełnić członek Zespołu, to między innymi realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy przez co najmniej trzy lata, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą w tym pomóc czy posiadanie osiągnięć w ramach przeciwdziałania przemocy. - Skład zespołu moim zdaniem odzwierciedla podejście i politykę rządu, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – mówi Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet.

- Pierwsze pytanie jest, czy to, co robi się w tej chwili w tym zespole monitorującym przemoc w rodzinie, nie służy przygotowaniu Polaków do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej – zastanawia się Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.

Zastąpienie Konwencji Stambulskiej Międzynarodową Konwencją o Prawach Rodziny to cel obywatelskiego projektu "Tak dla rodziny, nie dla gender". Projekt został skierowany do pierwszego czytania. – To kolejne niby ciało, które ma niby przeciwdziałać, pomagać ofiarom przemocy. Tak samo nie działa komisja do spraw pedofilii. Kolejne miejsce, gdzie upchnięto ideologicznie potrzebnych ludzi – uważa Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej.