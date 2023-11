Znamy skład rządu Donalda Tuska. Rozmowy toczą się w sprawie ostatniego ministerstwa

"Mamy rząd" - to wiadomość, jaką reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska dostała wczoraj wieczorem od jednego z polityków, który dobrze zna kulisy negocjacji liderów przyszłej koalicji rządowej. Kluczowe dla zamknięcia tego etapu rozmów spotkanie odbyło się wczoraj. - Zdrowie i edukacja dla Koalicji Obywatelskiej, nauka plus coś ekstra dla Lewicy - mówi nam inny polityk. To "coś ekstra" to ważne stanowisko pełnomocnika w rządzie. Tu wciąż toczy się walka. Na stole - jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji - jest między innymi kandydatura posłanki Katarzyny Kotuli.

Liderzy Lewicy do końca toczyli bój o to, by to ich kandydatka otrzymała fotel ministra edukacji. Mimo że szanse były na to niewielkie, negocjacje trwały jeszcze wczoraj. Dziś już wiadomo, że Lewica będzie miała trzy resorty, wśród nich naukę i szkolnictwo wyższe. - Mamy kilku świetnych kandydatów na to stanowisko. Prowadzimy rozmowy - mówi nam polityk Lewicy. - To kwestia kilku dni, by nasz kandydat spotkał się z Donaldem Tuskiem. Będzie zaskoczenie - dodaje.