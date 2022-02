Skazany za pedofilię ks. Grzegorz K. przeniesiony z Domu Księży Emerytów w Otwocku

czytaj dalej

Z dokumentu ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej brytyjskiego rządu wynika, że w ministerstwie spraw zagranicznych tego kraju doszło w styczniu do poważnego incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem. Nie wiadomo, do jakiego rodzaju incydentu doszło, kiedy dokładnie został on odkryty, czy jeśli był to cyberatak, to kto go przeprowadził, ani jakie szkody zostały wyrządzone.