Spowodował wypadek i podawał się za swojego brata

Po spowodowaniu wypadku drogowego podał policjantom dane swojego brata, by nie trafić do więzienia. 33-latek w Skarżysku-Kamiennej zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z innym pojazdem. Był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe.