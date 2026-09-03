news michalskiego Pożar w fabryce dronów. Szef MSWiA o "konkretnych rekomendacjach" Patryk Michalski Sebastian Zakrzewski Zespół autorów |

Pożar fabryki dronów w Skarżysku-Kamiennej. Kierwiński: jest postęp w śledztwie Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Adam Kumorowicz/PAP

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W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru na terenie fabryki produkującej elementy dronów w Skarżysku-Kamiennej. Prokuratura Krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo. Jest ono prowadzone w kierunku brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, polegającego na celowym wywołaniu pożaru. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę, która dostała się na teren zakładu.

Kierwiński: do zatrzymania sprawcy jest bardzo daleko

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w "Newsie Michalskiego" w TVN24+, że domniemany sprawca nie został jeszcze zatrzymany. - Bardzo daleko jeszcze do tego - przekazał.

- Jest przynajmniej kilka wątków, które prowadzi policja, które mogą być obiecujące. Natomiast to będzie bardzo trudne śledztwo, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Minęło już kilka dni od tego wydarzenia. Osoba, która doprowadziła do tego zdarzenia, mogła przez ten czas także wyjechać poza terytorium Polski - mówił szef MSWiA.

Pytany o to, czy zakład produkcyjny mógł być lepiej zabezpieczony, Kierwiński zauważył, iż należy on do prywatnego właściciela. - Bardzo wiele zależy też od samych przedsiębiorców. [...] Oni powinni w tym bardzo trudnym czasie mocno rozważyć, uruchomienie jeszcze dodatkowe środki ochrony - dodał.

Pożar fabryki dronów w Skarżysku-Kamiennej. Kierwiński: jest postęp w śledztwie Źródło: TVN24+

Pożar fabryki dronów. Kierwiński: będą konkretne rekomendacje

Szef MSWiA zapowiedział też, że na kanwie tego zdarzenia "będą konkretne rekomendacje". - Już teraz decyzją pana Komendanta Głównego Policji [Marka Boronia - red.] przy tych fabrykach produkujących dla armii będą jeszcze zwiększone patrole policyjne. Jeszcze bardziej komendanci powiatowej policji zostali uczuleni na tę kwestię - zapewnił.

- Materiał dowodowy, który został zabezpieczony przez policję, wskazuje, że ten sabotażysta, dywersant nie zrealizował swoich planów. Coś go wypłoszyło, wystraszyło, więc tam te procedury ochronne zadziałały - ocenił Kierwiński.

Minister zwrócił też uwagę, iż w tamtejszym zakładzie "trwały usilne przygotowania do tego, aby postawić tam stały punkt ochrony, z własną wartownią". - To jest chyba ten kierunek, który każdy zakład produkcyjny produkujący na potrzeby wojska, w którym powinien dążyć - wskazał.