Na chwilę wyszła na peron, pociąg z jej dziećmi odjechał. Przebiegła za nim trzy kilometry

Policja: nie zdążyła wrócić, pobiegła za pociągiem

Z początku kobieta nie potrafiła się uspokoić i wytłumaczyć policjantom, co robi na torowisku. Jak relacjonują funkcjonariusze, była zdenerwowana, zapłakana i nie reagowała na pytania. Dopiero po kilku minutach powiedziała, że w pociągu, który próbowała dogonić, są jej dzieci. 36-latka razem z trojgiem dzieci jechała z Przemyśla do Warszawy w odwiedziny do koleżanki.