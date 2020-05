Tysiące zbiorników z nieznaną zawartością. Interweniowała specjalna grupa chemiczna

We wsi Skarbimierz Osiedle w województwie opolskim straż pożarna interweniowała w sprawie ponad dwóch tysięcy zbiorników, w których znajdowała się niezidentyfikowana substancja. Na miejscu pojawiła się też specjalna grupa chemiczna z Wrocławia. Służby zapewniają, że substancje w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców okolicznych miejscowości.

Państwowa Straż Pożarna w Brzegu dostała w piątek informację, że na terenie jednej z posesji we wsi Skarbimierz Osiedle (woj. opolskie) mogą znajdować się beczki z niezidentyfikowaną zawartością.

Około dwóch i pół tysiąca zbiorników z nieznaną substancją

- Bodajże w dwóch czy trzech zbiornikach doszło do rozszczelnienia. Substancje, które się w nich znajdowały, wylały się na podłoże. O tyle dobrze, że było ono betonowe i nie przesiąkało to dalej do gleby - mówił w rozmowie z TVN24 st. kpt. Jacek Nowakowski, oficer prasowy PSP w Brzegu. Teren został zabezpieczony.