"Informacja szokująca". Centrum Informacyjne Sejmu tłumaczy się z odpowiedzi na wpis ambasador USA

Ubolewam, że do tego doszło na oficjalnym kanale Kancelarii Sejmu - podkreślił dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. W ten sposób odniósł się do sprawy "skandalicznej" odpowiedzi opublikowanej z profilu Kancelarii Sejmu na wpis ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek na początku lipca zamieściła na Twitterze wpis odnoszący się do planowanej przez TVN24, Onet i WP debaty prezydenckiej. "Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" - napisała Mazurek.

Na informacje podane przez europosłankę PiS zareagowała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" - mogliśmy przeczytać we wpisie ambasador USA.