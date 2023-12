"To jest cały system, który rozgrywał się przez kilka lat i można powiedzieć, że Braun jest jego puentą"

- Pamiętajmy, że Braun gasząc chanukiję, tak naprawdę zrobił coś, co przez ostatnich osiem lat było wręcz systemowe, jeżeli chodzi o postępowanie związane z antysemityzmem - słynna ustawa o IPN , która zakazywała naukowcom badania mordów na Żydach przez Polaków, słynny Piotr Rybak , który miał zdjęcia z Ziobrą, a który palił symbole religii żydowskiej i spalił też kukłę Żyda. Mówimy w końcu o prokuratorkach, które chciały zostawiać byłemu księdzu Jackowi Międlarowi zarzuty za antysemickie hasła i które były nękane za to przez ludzi ( Zbigniewa) Ziobry - mówił dziennikarz.

- On wpisuje się w to jako człowiek, który w pewnym momencie ze swoją narracją był przydatny tamtej władzy - ocenił.

Jak mówił dziennikarz, "politycy wyhodowali człowieka, który zagospodarowuje najbardziej skrajne emocje w naszym społeczeństwie, bo ich nie brakuje". - Zobaczmy sobie, co się dzieje w momencie, w którym Braun zostaje wyrzucony przez marszałka Szymona Hołownię . W ciągu 24 godzin dochodzi do zbiórki publicznej w internecie i dla Brauna przygotowanych jest 150 tysięcy złotych. Na to nie zbierali się politycy, na to zbierało się społeczeństwo, które się tym podkarmiało i które tego oczekuje - zauważył.

"Zagospodarowuje najbardziej skrajną część społeczeństwa"

Kącki mówił również, że nie należy zapominać, że "to jest człowiek, który jest reżyserem". - Gdy przyjrzymy się jego wizycie w filharmonii, kiedy wyrzucał stamtąd dyrektora, jak zobaczymy elementy choinki (wyniósł ją z sądu w Krakowie i wyrzucił do kosza na śmieci-red.), kiedy patrzymy, jak on niszczy mienie, bo wchodzi na wykład profesora (Jana) Grabowskiego, to on zawsze kątem oka kontroluje, czy kamera trzyma kadr, bo zawsze jest jakiś operator - mówił dziennikarz.