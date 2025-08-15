Logo strona główna
Polska

Skandal na meczu. Sikorski dziękuje za reakcje Izraela, prezydent naciska na MSZ

Radosław Sikorski
Kibice Maccabi Haifa wywiesili skandaliczny transparent
Źródło: Waldemar Deska/PAP/EPA
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podziękował ambasadzie Izraela w Warszawie za reakcję na skandaliczny transparent kibiców klubu piłkarskiego Maccabi Hajfa. Kancelaria Prezydenta domaga się natomiast stanowczej reakcji MSZ i konkretnych działań polskiej dyplomacji w sprawie incydentu.

"Dobrze, że ambasada Izraela w Polsce zareagowała na skandaliczny transparent. Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości" - napisał Radosław Sikorski.

Skandal na meczu Rakowa

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza z Rakowem. Kibice izraelskiego klubu w czasie gry wywiesili transparent obrażający Polaków. Napis głosił w języku angielskim "Murderers since 1939" czyli "Mordercy od 1939 roku" i odnosił się do drugiej wojny światowej.

"Niezwłocznie podejmiemy kroki". Fala oburzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Niezwłocznie podejmiemy kroki". Fala oburzenia

Wcześniej w piątek ambasada Izraela w Polsce, reagując na ten incydent, przekazała: "Ohydne zachowanie niektórych kibiców podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - oznajmiła placówka dyplomatyczna.

Ambasada Izraela zabrała głos. "Ohydne"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ambasada Izraela zabrała głos. "Ohydne"

Kancelaria Prezydenta chce stanowczej reakcji

"Obraźliwy i z gruntu fałszywy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego MSZ. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczej reakcji i konkretnych działań polskiej dyplomacji w tej sprawie" - napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Szef biura polityki międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że Kancelaria Prezydenta oczekuje od szefa MSZ Radosława Sikorskiego "obrony dobrego imienia Polski, Polaków i naszej historii". "Reakcja MSZ na obraźliwy transparent jest konieczna" - napisał Przydacz.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki napisał: "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa".

Transparent skrytykowali też ministrowie: sportu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji, a także rzecznik rządu.

Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Radosław SikorskiIzraelKibiceKancelaria Prezydenta RPPiłka nożnaWęgry
