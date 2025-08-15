Skandal na meczu. Sikorski dziękuje za reakcje Izraela, prezydent naciska na MSZ

Kibice Maccabi Haifa wywiesili skandaliczny transparent Źródło: Waldemar Deska/PAP/EPA

"Dobrze, że ambasada Izraela w Polsce zareagowała na skandaliczny transparent. Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości" - napisał Radosław Sikorski.

Dobrze, że @IsraelinPoland zareagowała na skandaliczny transparent.

Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości. https://t.co/0pYvxSdYUr — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 15, 2025

Skandal na meczu Rakowa

Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza z Rakowem. Kibice izraelskiego klubu w czasie gry wywiesili transparent obrażający Polaków. Napis głosił w języku angielskim "Murderers since 1939" czyli "Mordercy od 1939 roku" i odnosił się do drugiej wojny światowej.

Wcześniej w piątek ambasada Izraela w Polsce, reagując na ten incydent, przekazała: "Ohydne zachowanie niektórych kibiców podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - oznajmiła placówka dyplomatyczna.

Kancelaria Prezydenta chce stanowczej reakcji

"Obraźliwy i z gruntu fałszywy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego MSZ. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczej reakcji i konkretnych działań polskiej dyplomacji w tej sprawie" - napisał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Obraźliwy i z gruntu fałszywy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego @MSZ_RP. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczej reakcji i konkretnych działań polskiej dyplomacji w tej sprawie. — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) August 15, 2025

Szef biura polityki międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że Kancelaria Prezydenta oczekuje od szefa MSZ Radosława Sikorskiego "obrony dobrego imienia Polski, Polaków i naszej historii". "Reakcja MSZ na obraźliwy transparent jest konieczna" - napisał Przydacz.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki napisał: "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa".

Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa. — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 14, 2025

Transparent skrytykowali też ministrowie: sportu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji, a także rzecznik rządu.

