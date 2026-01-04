Skaczą bez skoczni. W Pabianicach szukają drugiego Stocha

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Dawid Jurga, pasjonat skoków narciarskich, założył w Pabianicach klub narciarski.

Gdzie zawodnicy/zawodniczki z Pabianic mogą skakać, skoro nie mają skoczni?

No i kto może zostać zawodnikiem/zawodniczką KS "Skocz po marzenia"?

Jest piłka nożna, jasna sprawa. Są koszykówka, siatkówka i rugby, jest i strzelectwo sportowe, i wodny park. Skoki narciarskie? Tak, właśnie tam, w Pabianicach, działa i rośnie w siłę klub "Skocz po marzenia". Klub dla wszystkich chętnych, kochających tę dyscyplinę.

"W Łodzi była kiedyś skocznia"

Dawid Jurga, urodzony w Pabianicach, rocznik 1995. Aktywny, zawsze aktywny, odkąd pamięta: piłka nożna, tenis, bieganie, crossfit. Nie zawodowo, nie na poziomie najwyższych, za to ciągle w ruchu.

Zawodniczki i zawodnicy KS "Skocz po marzenia" Pabianice po zakończonym obozie Źródło: facebook.com/skocz.po.marzenia/photos

A skakanie na nartach? Zafascynowany był Adamem Małyszem, wiadomo, klasyka. Oglądał te zwycięstwa Małysza z rodzicami, z wypiekami na twarzy. Skakanie podobało mu się tak bardzo, że poprosił rodziców, by zawozili go na położone w okolicy muldy i górki, na których skakał i skakał. Potem?

Opowiada pan Dawid: - Wszystko nabrało tempa w 2009 roku, gdzieś na forach internetowych zobaczyłem, że w Łodzi była kiedyś skocznia, tak - skocznia narciarska, na Rudzkiej Górze. Zebrała się grupa ludzi, którzy tę skocznię chcieli odbudować. Ja miałem wtedy 14 lat i do nich dołączyłem. Przez całe wakacje tam jeździłem, przeważnie rowerem, czasami pociągiem, ludzie jeździli tramwajem z jakimiś szpadlami i gwoździami. I koniec końców tę starą skocznię odrestaurowaliśmy.