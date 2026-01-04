Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Skaczą bez skoczni. W Pabianicach szukają drugiego Stocha

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Pasjonatów skoków narciarskich w Polsce nie brakuje
Pasjonatów skoków narciarskich w Polsce nie brakuje
Źródło: facebook.com/skocz.po.marzenia
Pasja, inaczej nazwać tego nie można. Pabianice, centralna Polska. I skoki narciarskie, prężnie działający i rozrastający się klub, choć wyremontowaną, malutką skocznię zdewastowano. O KS "Skocz po marzenia" opowiada TVN24+ Dawid Jurga, prezes, trener i zawodnik. Co na razie jest jedyną przeszkodą, by do nich dołączyć?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Dawid Jurga, pasjonat skoków narciarskich, założył w Pabianicach klub narciarski.
  • Gdzie zawodnicy/zawodniczki z Pabianic mogą skakać, skoro nie mają skoczni?
  • No i kto może zostać zawodnikiem/zawodniczką KS "Skocz po marzenia"?
  • WIĘCEJ SPORTU W EUROSPORT.TVN24.PL

Pabianice - miasto w województwie łódzkim, położone w kredowej niecce łódzkiej. Najniższy punkt miasta położony jest nad rzeką Dobrzynką, przy północnej granicy Pabianic, jego wysokość wynosi 174 m n.p.m. Najwyższy punkt - na południe od lasu miejskiego, wysokość 203 m n.p.m.

Jest piłka nożna, jasna sprawa. Są koszykówka, siatkówka i rugby, jest i strzelectwo sportowe, i wodny park. Skoki narciarskie? Tak, właśnie tam, w Pabianicach, działa i rośnie w siłę klub "Skocz po marzenia". Klub dla wszystkich chętnych, kochających tę dyscyplinę.

"W Łodzi była kiedyś skocznia"

Dawid Jurga, urodzony w Pabianicach, rocznik 1995. Aktywny, zawsze aktywny, odkąd pamięta: piłka nożna, tenis, bieganie, crossfit. Nie zawodowo, nie na poziomie najwyższych, za to ciągle w ruchu.

Zawodniczki i zawodnicy KS "Skocz po marzenia" Pabianice po zakończonym obozie
Zawodniczki i zawodnicy KS "Skocz po marzenia" Pabianice po zakończonym obozie
Źródło: facebook.com/skocz.po.marzenia/photos

A skakanie na nartach? Zafascynowany był Adamem Małyszem, wiadomo, klasyka. Oglądał te zwycięstwa Małysza z rodzicami, z wypiekami na twarzy. Skakanie podobało mu się tak bardzo, że poprosił rodziców, by zawozili go na położone w okolicy muldy i górki, na których skakał i skakał. Potem?

Opowiada pan Dawid: - Wszystko nabrało tempa w 2009 roku, gdzieś na forach internetowych zobaczyłem, że w Łodzi była kiedyś skocznia, tak - skocznia narciarska, na Rudzkiej Górze. Zebrała się grupa ludzi, którzy tę skocznię chcieli odbudować. Ja miałem wtedy 14 lat i do nich dołączyłem. Przez całe wakacje tam jeździłem, przeważnie rowerem, czasami pociągiem, ludzie jeździli tramwajem z jakimiś szpadlami i gwoździami. I koniec końców tę starą skocznię odrestaurowaliśmy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marzą o golonce i smalcu. A co jedzą skoczkowie narciarscy?

Marzą o golonce i smalcu. A co jedzą skoczkowie narciarscy?

Rafał Kazimierczak
Mamy perełkę. Skacze tak, że Stochowi opadła szczęka

Mamy perełkę. Skacze tak, że Stochowi opadła szczęka

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
Namierzyli go "łowcy głów"
Szukali go od ponad roku. "Łowcy głów" wytropili go w Holandii
Lublin
imageTitle
Kolejny sportowiec na liście ofiar pożaru w Szwajcarii
EUROSPORT
Zabezpieczyli telefony komórkowe o wartości około 130 tysięcy złotych
108 zarzutów dla 23-latka. Zawierał umowy na drogie telefony
Lublin
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
BIZNES
imageTitle
Nie tylko ofiara, ale i bohater. Wrócił w płomienie, by ratować ukochaną
EUROSPORT
Do zderzenia doszło na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu
Próbował zawrócić, wtedy zderzył się z radiowozem
Poznań
Korea Północna przeprowadziła pierwszy w tym roku test pocisków balistycznych
Korea Północna wystrzeliła rakiety balistyczne. Pierwsza taka próba w tym roku
Świat
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
BIZNES
Pogoda w Słupsku
Sypie tak, że świata nie widać. Kolejny dzień ataku zimy
METEO
Budowa studia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego
Budowa sceny i studia WOŚP ruszyła. Kto wystąpi na finałowym koncercie
WARSZAWA
Awaria prądu w Berlinie
Część stolicy bez prądu. Blackout może potrwać kilka dni 
Świat
imageTitle
Dziesiąta porażka Spurs. Sochan w roli widza
EUROSPORT
Zginęła policjantka
Jechali na komisariat. Nie żyje policjantka
Olsztyn
imageTitle
Skoki z widokiem na cmentarz. Spoczywa tam współtwórca Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
Szwajcaria, pożar, Crans-Montana
Zidentyfikowano kolejne ofiary pożaru w kurorcie
Świat
imageTitle
Pierwszy sprawdzian rywali Polaków. Niemcy pokazali pazur
EUROSPORT
praca biuro biurko shutterstock_277320227
Rewolucja sztucznej inteligencji a rynek pracy w 2026 roku. Pora sprzątać biurko?
Łukasz Figielski
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Seria awarii nie odpuszcza. Kolejne budynki bez wody
WARSZAWA
imageTitle
Hiszpanie chwalą Lewandowskiego. "Drapieżnik pola karnego"
EUROSPORT
Anna Kurek "Anka", sanitariuszka Powstania Warszawskiego
Zmarła Anna Kurek ps. Anka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
WARSZAWA
Zdarzenie drogowe na warszawskim Ursusie
Z pługosolarki spadła skrzynia i zablokowała skrzyżowanie
WARSZAWA
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
METEO
Ali Chamenei
"Muszą zostać postawieni do pionu". Najwyższy przywódca Iranu o protestujących
Świat
imageTitle
Nie powstrzymała go osa i krew na tarczy. Pogromca Polaka obronił tytuł
EUROSPORT
pap_20090522_0L8
Paraliż naftowy w Wenezueli
BIZNES
Meteo
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
METEO
Kadr Na Kino 04.01.2026
Clooney został Francuzem, Beyonce miliarderką, nowy polski film już na dużym ekranie
KADR NA KINO
imageTitle
Bandycki faul Francuza. "Pomylił sporty"
EUROSPORT
Donald Trump
"Jeśli mielibyśmy tam naszych ludzi, wojna nie trwałaby tak długo"
Świat
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica