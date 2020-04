Siostry pomagają przy chorych na koronawirusa, brakuje środków ochrony. "Ceny są dla nas z kosmosu"

W wielu Domach Pomocy Społecznej w Polsce wykryto zakażenia koronawirusem. Wyjątkowo trudna sytuacja jest w Bochni, gdzie brakuje personelu. Na apele starosty bocheńskiego odpowiedziały siostry zakonne. - Zgłosiło się dziewięć sióstr ochotniczek i one jako pierwsze pojechały do Bochni służyć osobom psychicznie i fizycznie chorym - mówi siostra Tymoteusza Gil z Fundacji Sióstr św. Dominika.

Łącznie około 70 sióstr pracuje w różnych DPS-ach w całej Polsce, a także prowadzą zbiórki pieniędzy na zakup sprzętów ochronnych. - Dzięki ludziom dobrej woli chcemy, gdzie to możliwe, udzielić pomocy - podkreśla siostra Tymoteusza Gil.

Siostra zwraca uwagę, że chociaż pierwszeństwo w dostępie do środków ochrony mają szpitale, fundacja otrzymała informację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że jest traktowana na równi z personelem medycznym, bo w DPS-ach też przebywają pacjenci. Kolejnym problemem jest wysoki koszt zakupu środków ochrony. - Te ceny są dla nas z kosmosu, bo jeszcze niedawno temu kupowaliśmy rękawice po osiem złotych, a dziś kupujemy je po 80 złotych - podkreśla.

"Zazwyczaj idziemy na żywioł i liczymy, że Bóg jest z nami"

Tymoteusza Gil odnosi się również do sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, gdzie doszło do licznych zakażeń wśród pensjonariuszy ośrodka i jego personelu. Siostra zakonna informuje, że osoby znajdujące się w tej placówce oczekują na ewakuację. - Ale nie jest jeszcze w stu procentach potwierdzone, że do tej ewakuacji dojdzie - podkreśla.