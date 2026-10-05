Polska O jej fenomenie pisano nawet w USA. Nie żyje siostra Anastazja Pustelnik Oprac. Maciej Wacławik |

Siostra Anastazja Pustelnik miała 76 lat Źródło zdj. gł.: Adrianna Bochenek / Agencja Wyborcza.pl

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Anastazja Pustelnik FDC zmarła 4 października, na dziewięć dni przed 76. urodzinami - wynika z nekrologu, który opublikowało wydawnictwo WAM. Była autorką kilkunastu książek kulinarnych. Wśród najpopularniejszych był pierwszy napisany przez nią poradnik "103 ciasta siostry Anastazji", który ukazał się w 2001 roku. Ciasta - zwłaszcza serniki i biszkopty przekładane z owocami - były jej specjalnością - podkreślała w wywiadzie dla Interii.

Urodziła się w 1950 roku w Dylągowej na Podkarpaciu jako Krystyna Pustelnik. Przez dwa lata pracowała w hutach szkła w Czechosłowacji, w 1973 roku wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Po złożeniu ślubów zaczęła posługę w kuchni. Gotowała dla dzieci z niepełnosprawnościami, następnie dla krakowskiej wspólnoty jezuitów.

Siostra Anastazja o kulinarnych początkach

- Bardzo lubiłam gotować i kiedy byłam w zgromadzeniu jako młoda siostra, przechodząc obok kuchni podglądałam siostry pracujące tam - wspominała w rozmowie z Polskim Radiem, dodając, że krótko po ślubach powiedziała przełożonym, że chciałaby zostać przydzielona do pracy w kuchni.

Pierwszą książkę wydała po tym, jak jezuici poprosili ją o przepisy. - Ówczesny dyrektor wydawnictwa był trochę przeciwny temu pomysłowi, bo ojcowie jezuici wydawali książki teologiczne, a tutaj miała wyjść książka kucharska - mówiła w Polskim Radiu. Książki rozeszły się błyskawicznie i konieczny okazał się dodruk, a po nim następne.

Na kolejne książki miłośnicy kuchni nie czekali długo: przepisy na sałatki i surówki, wielkanocne, bożonarodzeniowe, wiosenne, przetwory i dania mięsne, desery. Zakonnica opracowała setki przepisów, które niszczyła po tym, jak kończyła pracę nad książką. - Ile bym ich w pokoju później miała? Nieporządek by był - mówiła w wywiadzie dla Interii.

Fenomen słynnej siostry

Książki siostry Anastazji - jak wynika ze strony jej wydawcy, wydawnictwa WAM - rozeszły się łącznie w ponad czterech milionach egzemplarzy, a jej popularność w pewnym momencie wykroczyła także poza granice Polski. Niektóre tytuły w przekładach zostały wydane w Czechach i na Słowacji, a amerykański dziennik "Los Angeles Times" w 2009 roku porównał polską zakonnicę do słynnej autorki przepisów, dziennikarki i prezenterki telewizyjnej Nigelli Lawson.

"Sukces siostry Anastazji wpisuje się w szerszy trend" - zwrócił uwagę "LA Times", podając przykłady innych osób związanych z Kościołem katolickim, które zdobyły rozgłos za sprawą książek kucharskich i programów telewizyjnych. Czym siostra zaskarbiła sobie sympatię amatorów kuchni? "Zjednywała ludzi prostotą, serdecznością i życzliwością, a swoją pracą przypominała o radości bycia razem i wartości wspólnego stołu" - czytamy w nekrologu, który opublikowało wydawnictwo WAM.