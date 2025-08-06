Logo strona główna
Polska

Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać

BALTYK SINICE
Co trzeba wiedzieć o sinicach | 17.07.2023
Z powodu zakwitu sinic 18 sierpnia zamknięto 15 kąpielisk nad jeziorami i innymi akwenami śródlądowymi. Najświeższe dane na ten temat dostępne są w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sinice należą do głównych powodów czasowego zamykania kąpielisk w Polsce. Do ich masowego rozwoju dochodzi najczęściej podczas upalnej, bezdeszczowej i bezwietrznej pogody. Kontakt z wodą skażoną tymi bakteriami – przez kąpiel lub jej przypadkowe spożycie - może prowadzić do nieprzyjemnych objawów zdrowotnych. Dzięki systematycznym kontrolom prowadzonym przez sanepid możliwe jest szybkie ostrzeganie przed zagrożeniem w konkretnych zbiornikach wodnych.

Lista zamkniętych kąpielisk

Z informacji opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny 18 sierpnia wynika, że kilkanaście kąpielisk zlokalizowanych nad jeziorami, zalewami i innymi zbiornikami wodnymi w Polsce zostało zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Czerwona flaga powiewa na następujących kąpieliskach:

  • Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim (woj. zachodniopomorskie)
  • Kąpielisko nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu (woj. zachodniopomorskie)
  • Plaża nad jeziorem Zamkowym w Wałczu (woj. zachodniopomorskie)
  • Kąpielisko Ustronie w Karpicku (woj. wielkopolskie)
  • Kąpielisko w Parku Miejskim w Wolsztynie (woj. wielkopolskie)
  • Kąpielisko Miejskie nad Zalewem Średzkim w Środzie Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie)
  • Kąpielisko Królewiecka we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)
  • Kąpielisko Sudecka Plaża w Bielawie (woj. dolnośląskie)
  • Camping Sudety w Bielawie (woj. dolnośląskie)
  • Zalew Kluczbork (woj. opolskie)
  • Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Paprocany w Tychach (woj. śląskie)
  • Kąpielisko na Jeziorze Mikołajskim przy ul. Okrężnej w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie)
  • Kąpielisko nad jeziorem miejskim w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie)
  • Kąpielisko nad stawem w Konstantynowi Łódzkim (woj. łódzkie)
  • Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilicy w Smardzewicach (woj. łódzkie)

Gdzie nie można się kąpać?

Na interaktywnej mapie udostępnionej przez Główny Inspektorat Sanitarny kolorem czerwonym oznaczono kąpieliska, które zostały czasowo zamknięte (między innymi z powodu sinic). Mapa jest regularnie uzupełniana o najnowsze dane. Zielone oznaczenia wskazują miejsca, gdzie jakość wody pozwala na bezpieczne korzystanie z kąpieli.

Interaktywna mapa z zaznaczonymi kąpieliskami i innymi akwenami wodnymi dostępna jest także na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sinice w wodzie - przyczyny i skutki zakwitu

Sinice to jedne z najstarszych znanych organizmów żyjących na Ziemi. Te bakterie potrafią zasiedlać nawet najbardziej ekstremalne środowiska - spotkać je można zarówno w glebach, na skałach czy korze drzew, jak i na lodowcach, w gorących źródłach oraz w wodach słodkich i słonych.

Charakteryzują się dużą odpornością na niedobory tlenu i wysokie pH, a w umiarkowanych ilościach pełnią istotną rolę w naturalnych zbiornikach wodnych.

Kiedy jednak dojdzie do ich masowego rozwoju, ograniczają dopływ światła i tlenu do głębszych partii wody, prowadząc do śmierci innych organizmów wodnych. Efektem tego są nieprzyjemny zapach oraz pogorszenie wyglądu akwenu.

Zatrucie sinicami może być bardzo niebezpieczne
Zatrucie sinicami może być bardzo niebezpieczne (wideo z sierpnia 2018 roku)
Źródło: tvn24

Zakwity sinic to zjawisko powszechnie występujące w środowisku naturalnym, szczególnie w sezonie letnim. Sprzyjają im takie warunki jak wysoka temperatura wody (powyżej 16-20 st. C), brak opadów, słabe wiatry oraz ograniczone mieszanie się warstw wodnych.

Ze względu na zmienność warunków atmosferycznych nie da się dokładnie przewidzieć, kiedy i gdzie sinice się pojawią ani jak długo będą się utrzymywać. Zwykle dłużej zalegają w miejscach osłoniętych od wiatru, gdzie ruch wody jest niewielki.

Niektóre gatunki sinic mogą wytwarzać szkodliwe toksyny. Kontakt z wodą, w której doszło do ich zakwitu - przez kąpiel lub przypadkowe połknięcie - może prowadzić do podrażnień skóry, pieczenia i łzawienia oczu, a także dolegliwości takich jak wymioty, biegunka, gorączka czy bóle stawowo-mięśniowe.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: ng

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

