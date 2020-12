Silny wstrząs w kopalni Murcki-Staszic, odczuli go mieszkańcy Katowic, Chorzowa i Rudy Śląskiej

W piątek wieczorem w kopalni Murcki-Staszic doszło do wstrząsu o magnitudzie 3,24. Odczuli go mieszkańcy Katowic, a także okolicznych miast. Żaden z pracowników kopalni nie został poszkodowany, wstrząs nie uszkodził też podziemnych wyrobisk.

Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski powiedział, że do wstrząsu o magnitudzie 3,24 doszło w rejonie jednej ze ścian w kopalni Murcki-Staszic. - Był on odczuwalny na powierzchni, ale na szczęście nie ma żadnych skutków w wyrobiskach ani osób poszkodowanych - zaznaczył.

Głogowski dodał, że PGG otrzymała około 30 zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców. - Na razie nie dotarły do nas informacje, by były jakieś osoby poszkodowane lub doszło do jakichś uszkodzeń budynków - powiedział rzecznik.