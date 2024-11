Siewiera: Kaczyński żyje w świecie, w którym jego ludzie donoszą mu rzeczy nieprawdziwe

Zapytany, czy to wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz proponował mu kandydowanie, gość TVN24 odparł, że "mamy bardzo dobre relacje z ministrem obrony narodowej". - One wynikają z pragmatyki relacji i z polecenia prezydenta. To znaczy po to zostałem wskazany na to stanowisko (szefa BBN - red.), by w sprawach bezpieczeństwa zagwarantować współpracę. I ja się z tego zadania wywiążę. I te relacje są rzeczywiście bardzo dobre - powiedział.