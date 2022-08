Grzegorz Schetyna przekroczył prędkość i stracił prawo jazdy. "Byłem przekonany, że opuściłem już teren zabudowany"

czytaj dalej

Ponad tydzień czekają kierowcy w kolejce przed kopalnią Bogdanka pod Łęczną (woj. lubelskie). Wszystko po to, by zaopatrzyć się w węgiel. Reporterka TVN24 pytała jednego z nich dlaczego czeka akurat przed Bogdanką. - A gdzie ja kupię? To jest zło konieczne - odpowiedział mężczyzna. W sobotę pierwsze ciężarówki wjechały za bramę kopalni. Rzeczniczka kopalni poinformowała o zmianach organizacyjnych.