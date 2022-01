Sieradz. Uderzył autem w ścianę kamienicy, ale to był dopiero początek jego problemów

Sieradzcy policjanci zostali w sobotę zaalarmowani, że na ulicy Wodnej doszło do wypadku. Ze zgłoszenia wynikało, że ciemne audi uderzyło w ścianę kamienicy. Dyżurny usłyszał, że kierowca wyszedł z pojazdu i - z jakiegoś powodu - zaczął wybijać w nim szyby. Na miejsce został skierowany patrol policji.

- Funkcjonariusze zastali na miejscu zdemolowane audi, obok którego stał nerwowo zachowujący się mężczyzna. W pobliżu była też młoda kobieta. Okazało się, że to 39-letni mieszkaniec Sieradza i jego 32-letnia znajoma - przekazuje aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej komendy powiatowej.

Agresja wobec policjantów

Funkcjonariusze wezwali na miejsce karetkę pogotowia. W międzyczasie policjanci ustalili, że to mężczyzna siedział za kierownicą.

- Sprawdzenie w policyjnych bazach wskazało, że nie ma on uprawnień do kierowania, a samochód, którym jechał jest nieodpuszczony do ruchu - mówi policjantka z sieradzkiej policji.