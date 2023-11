Siemoniak w "Kropce nad i": wyborcy Błaszczakowi bardzo mocno podziękowali

Mariusz Błaszczak powinien wziąć przykład z innych ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy wytwornie milczą. Oni rozumieją, co się wydarzyło 15 października - powiedział w programie "Kropka nad i" Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, gość Moniki Olejnik. Odniósł się w ten sposób do zarzutów Błaszczaka w sprawie liczebności armii.

W czasie rozmowy padło też pytanie, czy lekarz może być ministrem obrony. Była to sugestia do kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza. Siemoniak stwierdził, że Kosiniak-Kamysz jest liderem politycznym i taki lider polityczny może być szefem każdego resortu. - Cenię go bardzo wysoko, uważam go za bardzo przyzwoitego człowieka - przekonywał były minister obrony w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz.