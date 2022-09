Przetwory, promocje, wielokrotne zużycie wody. Jak oszczędzają w Siemiatyczach

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński spotkał się w Oleśnicy z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że uczciwe wybory wygramy my. A jeśli my wygramy, to wygra Polska - mówił. Zapowiedział, że rządząca koalicja przygotuje ustawę, która wprowadzi zmiany w sposobie liczenia głosów, "tak, żeby był on bardziej transparentny" niż obecny