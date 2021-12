Siedlec. Tir stał na poboczu, w jego tył wjechała ciężarówka. Trasa w kierunku Warszawy zablokowana

Tuż po zdarzeniu na miejscu pojawiło się 12 zastępów straży pożarnej. Około godziny 8 były już tylko trzy jednostki. W wyniku zdarzenia, jak informują służby drogowe, jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. - To kierowca pojazdu, który wjechał w tył ciągnika siodłowego z naczepą. Mężczyzna był przytomny, gdy zabierano go do szpitala - relacjonuje Mróz.