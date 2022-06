Pili i jeździli. Po wypadku kierowca próbował uciec, pasażer zmarł

Wypili w trójkę po piwie i wsiedli do auta. Jeździli od sklepu do sklepu i kupowali alkohol. Przed jednym ze sklepów jeden z nich zrezygnował z dalszej jazdy. Zaczął bać się o życie. Jego dwaj koledzy zderzyli się z innym autem. 28-letni pasażer wypadł na drogę, tego samego dnia zmarł w szpitalu. 26-letni kierowca próbował uciec. Miał dwa promile alkoholu i już raz był karany za prowadzenie po pijanemu. Do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie.