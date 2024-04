Komisja Europejska wypłaciła Polsce 6,3 miliarda euro z Krajowego Planu Odbudowy. Premier Donald Tusk wyraża intencję, by Polska dołączyła do projektu budowy "kopuły chroniącej nasze niebo europejskie przed ewentualnymi atakami rakietowymi". Z kolei prezydent Andrzej Duda udaje się we wtorek do Stanów Zjednoczonych. Oto siedem rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 16 kwietnia.

1. Przelew z Brukseli

Komisja Europejska wypłaciła Polsce 6,3 miliarda euro z Krajowego Planu Odbudowy - poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To równowartość około 27 miliardów złotych.

Środki mają popłynąć między innymi na program Czyste Powietrze oraz likwidację białych plam w obszarze szerokopasmowego internetu w Polsce. - To dopiero początek - skomentowała rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. ekonomicznych Veerle Nuyts.

2. Tusk chce, by Polska dołączyła do krajów budujących "kopułę"

Nie trzeba mieć dużo wyobraźni, żeby zrozumieć, że Europa jest w strefie zagrożenia - powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk po spotkaniu z przebywającą w Polsce premier Danii Mette Frederiksen.

Premier wyraził intencję, by Polska dołączyła do projektu, który buduje "kopułę chroniącą nasze niebo europejskie przed ewentualnymi atakami rakietowymi". Przekazał też, że duńska premier odniosła się pozytywnie do tej inicjatywy.

3. Listy z prokuratury ws. Pegasusa. Pierwsze nazwiska

Krzysztof Brejza, Ryszard Brejza, Roman Giertych, Grzegorz Napieralski i Magdalena Łośko są wśród osób, które otrzymały listy z Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego inwigilacji Pegasusem - wynika z informacji, do których dotarł reporter "Faktów" TVN Michał Tracz.

Wszystkie pisma wyglądają niemal identycznie. To wezwania do Prokuratury Krajowej w charakterze świadka w śledztwie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podczas stosowania oprogramowania Pegasus.

4. Prezydent Duda leci do USA

Prezydent Andrzej Duda udaje się we wtorek do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku spotka się między innymi sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera zapytany w TVN24, czy Duda spotka się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, powiedział, że w programie takiego spotkania nie ma, "natomiast wykluczanie go jest błędem".

5. Jadwiga Staniszkis nie żyje

W wieku 81 lat zmarła Jadwiga Staniszkis - socjolożka, politolożka, profesor nauk humanistycznych, wykładowczyni akademicka i publicystka.

Informację o śmierci Jadwigi Staniszkis przekazała Polskiej Agencji Prasowej w poniedziałek po południu córka socjolożki. Jadwiga Staniszkis w przyszłym tygodniu ukończyłaby 82 lata.

6. Premier odwołał Jacka Protasiewicza

Jacek Protasiewicz został odwołany z funkcji wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję podjął premier Donald Tusk - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Protasiewicz skomentował tę informację. "Chyba lepiej, bo... Polska jest najważniejsza!" - napisał.

Zapowiedział też, że nie zamierza przyjąć ewentualnego mandatu poselskiego, który może mu przypaść, jeżeli Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi zwycięży w drugiej turze wyborów na prezydenta Wrocławia. W innym wpisie stwierdził, że "każdy ma swoje problemy, także zdrowotne". "Moja aktywność w ostatnich dniach w internecie była tego przejawem. Przepraszam wszystkich, którzy moimi wpisami poczuli się obrażeni lub dotknięci" - dodał.

7. Łukasz Szumowski stanie przed komisją ds. wyborów kopertowych

We wtorek o godz. 10 sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych zbiera się na kolejnym posiedzeniu. Planowane jest przesłuchanie dwóch świadków: byłego dyrektora Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej Pawła Skórę. Według szefa komisji Dariusza Jońskiego (Koalicja Obywatelska), został on wezwany, bo "pojechał do ministerstwa cyfryzacji i przegrał dane osobowe obywateli".

We wtorek przed komisją stanie też były minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Minister zdrowia Łukasz Szumowski został wezwany między innymi po zeznaniach, które złożył (b. wicepremier, b. szef Porozumienia) Jarosław Gowin, który przedstawił informację, że minister zdrowia przekonywał go, że te wybory nie mogą się odbyć i nagle ta decyzja została zmieniona. Zostanie wezwany też w związku z pełnioną wówczas funkcją - przekazał Joński.

Autorka/Autor:asty/ft

Źródło: PAP, TVN24