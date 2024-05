Dziś obchodzimy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji w Kielcach swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Szef MSZ Radosław Sikorski leci na trzydniową wizytę do Waszyngtonu. Oto siedem rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 3 maja.

1. Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

2. PiS zaprezentowało "lokomotywy" do Parlamentu Europejskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wydarzenia zaznaczył, że wybory europejskie są także o tym, byśmy byli ludźmi wolnymi. - By nam nic nie narzucano, by prawo było przestrzegane, by konstytucja nie była fikcją, by inne przepisy, ustawy nie były fikcją, bo dzisiaj są fikcją. I musimy o tym pamiętać, że te wybory i tego dotyczą - dodał prezes PiS.