Zmarł amerykański aktor Matthew Perry, który był jedną z gwiazd serialu "Przyjaciele". Izrael kontynuuje ofensywę na Strefę Gazy. Działania spotykają się z krytyką ze strony Turcji i Arabii Saudyjskiej. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w Bazylei. Reprezentant Polski Robert Lewandowski wrócił po kontuzji i zagrał w prestiżowym meczu przeciwko Realowi Madryt. Tragiczny wypadek drogowy miał miejsce w Egipcie. Rośnie też liczba ofiar śmiertelnych huraganu w Meksyku. Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa. Oto siedem rzeczy, które warto wiedzieć 29 października.

1. Matthew Perry nie żyje

2. Izrael kontynuuje ofensywę na Strefę Gazy

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił w sobotę, że celem wojny prowadzonej z palestyńskim Hamasem jest "pokonanie morderczego wroga i zapewnienie nam istnienia na naszej ziemi". Cele wojenne Izraela są jasne – "zniszczenie zdolności militarnych i politycznych Hamasu; i powrót zakładników do domu" - oświadczył.

3. Hubert Hurkacz zagra w finale

4. Real Madryt pokonał Barcelonę, powrót Lewandowskiego

5. Tragiczny wypadek w Egipcie

Co najmniej 32 osoby zginęły, a 63 zostały ranne w wypadku, do którego doszło w sobotę w prowincji Al-Buhajra na północy Egiptu. Na drodze łączącej Aleksandrię i stolicę Egiptu Kair doszło w sobotę do wypadku z udziałem 29 pojazdów. Sześć z nich spłonęło.