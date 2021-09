Setki posad w państwowych spółkach dla osób związanych ze Zjednoczoną Prawicą. Politycy komentują

PiS stworzył masowy system łupienia spółek Skarbu Państwa - ocenił Marcin Kierwiński (KO). Politycy komentowali we wtorek medialne publikacje dotyczące obsadzania osób związanych ze Zjednoczoną Prawicą w zarządach i radach nadzorczych państwowych spółek. - Głównym zarzutem jest to, że spółki kierowane przez niekompetentne osoby szorują po dnie. To są dane, z którymi nie można dyskutować - podkreślił Piotr Zgorzelski z PSL.

Dziennikarze "Gazety Wyborczej", Onetu i Radia ZET w cyklu "Partia i Spółki" przyjrzeli się osobom zasiadającym w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Z szeregu artykułów opublikowanych w tej sprawie wynika, że przynajmniej 900 z pięciu tys. osób ma powiązania z politykami Zjednoczonej Prawicy.

Szczerba: żądamy informacji od premiera o skali tego zjawiska

Michał Szczerba z KO powiedział na konferencji, że "na usta ciśnie się jedno słowo: mafia". - PiS stworzył mafię i każdego dnia poznajemy jej nową odsłonę, która polega na tym, by nakraść, nagromadzić tyle, ile się da. Naszą odpowiedzialnością jako opozycji jest nie tylko nazwać to zjawisko, ale również zrobić wszystko, by Polki i Polacy dowiedzieli się o skali tego bezczelnego przekrętu, który dzieje się na naszych oczach - podkreślił poseł.

Zapowiedział, że klub KO złoży "wniosek o informację premiera, ministra aktywów państwowych, ministra obrony narodowej i innych ministrów, którzy nadzorują spółki z udziałem Skarbu Państwa". - Sitwa nepotyczna ogarnęła nasz kraj. Żądamy informacji o skali tego zjawiska, bo to, co ujawniają dziennikarze to wierzchołek góry lodowej - powiedział Szczerba.

Poseł Dariusz Joński ocenił, że państwo jest "przeżarte korupcją i kolesiostwem PiS". - My pokazujemy każdego dnia, jak ta ośmiornica i te macki ośmiornicy Prawa i Sprawiedliwości sięgają każdej instytucji, każdej spółki skarbu państwa, każdej gminy i powiatu, gdzie rządzi PiS - mówił.

Kierwiński: PiS stworzył masowy system łupienia spółek Skarbu Państwa

Marcin Kierwiński z KO dodał, że za niekompetencję osób zatrudnianych w spółkach Skarbu Państwa "płacimy każdego dnia". -Widzimy to w cenach paliw, karach, które trzeba płacić. Ta niekompetencja kosztuje każdego z Polaków - mówił.

Jego zdaniem "PiS stworzył masowy system łupienia spółek Skarbu Państwa". - Oni niczym innym się nie zajmują, tylko tym, jak złupić Polaków - podkreślił.

Motyka: tracą Polacy, zyskują swoi i tak to się kręci

- Politycy PiS-u idą do polityki dla ogromnych pieniędzy, które doją ze spółek. Są tam tylko dlatego, że są znajomymi królika - albo pana ministra Sasina, albo pana ministra Kamińskiego, albo byłego już ministra Brudzińskiego. Kiedyś pomagali tym osobom, teraz odbierają za to nagrodę - powiedział Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W jego ocenie "to jest jedna wielka patologia". - PiS stworzył system dorabiania swoich na spółkach Skarbu Państwa. Tracą wszyscy Polacy, zyskują swoi i tak to się kręci - dodał.

Zgorzelski: państwowe spółki szorują po dnie

Jak mówił Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, "na złodzieju czapka gore", a "prawda jest taka, że ta pisowska gangrena trawi polską tkankę społeczną, gospodarczą, polityczną".

- Podstawowym zarzutem, jaki stawiamy PiS-owi, jest to, że spółki skarbu państwa, które obsadzili swoimi nominatami, którzy nie mają nic wspólnego z kompetencjami, szorują po dnie. To są dane, z którymi nie można dyskutować - podkreślił.

Smoliński: wszystkie państwowe spółki mają wyniki lepsze niż poprzednio

Kazimierz Smoliński z PiS pytany przez reportera TVN24, czy osób obsadzonych przez PiS w państwowych spółkach nie jest za dużo, odpowiedział: - Myślę, że nie więcej niż było ich za czasów PO-PSL.

- Jest problem z zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa? Wyniki mają lepsze niż miały poprzednio, dochody budżetu są większe - przekonywał poseł PiS.

Dopytywany, które konkretnie spółki mają lepsze wyniki, odparł: - Wszystkie.

