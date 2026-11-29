Polska Setki milionów dla PAŻP wstrzymane. Agencja "wzięta za zakładnika" Artur Molęda |

Zastrzyk gotówki dla PAŻP wstrzymany. Wszystko przez szczepionki Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: PAŻP

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W 2021 roku, w środku pandemii COVID-19, Polska zamówiła szczepionki, ale części z nich rząd PiS nie odebrał i nie zapłacił za nie. Koncern Pfizer, producent szczepionek, Polskę pozwał i batalię sądową wygrał. Zajęto pieniądze należne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

- To było zaskakujące. Polska Agencja żeglugi powietrznej została wzięta w sporze, którego nie jest stroną, de facto za zakładnika - mówi Marcin Hadaj z PAŻP.

Zablokowano około 600 milionów złotych, czyli około 80 procent przychodów agencji. Miały być one wypłacone przez organizację Eurocontrol. Dlaczego? Linie lotnicze płacą Eurocotrol za korzystanie z przestrzeni powietrznej poszczególnych państw. Następnie przekazuje ona należne środki, w tym przypadku, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która odpowiada za obsługę ruchu lotniczego nad Polską.

- Pfizer, wykorzystując niejasności belgijskiego prawa, postanowił zwrócić się do sądu w Brukseli o zablokowanie pieniędzy - tłumaczy Hadaj. Zarówno sąd, jak i siedziba Eurocontrol są w Belgii, stąd też przychylono się do wniosku Pfizera.

- Skorzystano z okazji i komornik, będąc na miejscu w Brukseli, po prostu zajął konto - komentuje publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski.

Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych "Tor" ocenia, że "największym absurdem" w tej sprawie "jest to, że się sięga po nieswoje pieniądze, że Bogu ducha winna agencja, bo co ona ma z tymi szczepionkami wspólnego, jest wzięta za zakładnika".

Sąd przyznaje rację Polsce

Polska się odwołała, a w zeszłym tygodniu wygrała. - PAŻP nie może odpowiadać za ewentualne długi Skarbu Państwa, dlatego to zajęcie było bezzasadne - mówi rzeczniczka resortu zdrowia Ewelina Celejewska.

Jednak to nie kończy sprawy, bo wyrok jest nieprawomocny. - Firma Pfizer zdecydowała się na złożenie apelacji i złożenie tej apelacji juz zapowiedziała, zdając sobie doskonale sprawę, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie jest stroną w tym sporze - podkreśla Hadaj.

Pieniądze wciąż są zamrożone. Żeby agencja odpowiadająca za bezpieczeństwo ruchu lotniczego nie straciła płynności, rząd przewidział w projekcie ustawy okołobudżetowej pożyczkę do półtora miliarda złotych.