Parlamentarzyści z Polski i Ukrainy o pandemii i kryzysie. "Jest potrzeba swobodnego przepływu ludzi"

Podczas wtorkowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy został omówiony wachlarz zagadnień. Najważniejszym z nich była sytuacja związana z pandemią w obu krajach oraz kwestia wychodzenia z kryzysu - powiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

We wtorek odbyła się XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Tematem rozmów były m.in. działania podejmowane na szczeblu parlamentarnym w związku z trwającą pandemią COVID-19, a także współpraca w zakresie infrastruktury, wojskowości czy energetyki.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który podczas obrad przewodził stronie polskiej powiedział po spotkaniu, że zostały na nim omówione różne tematy. - To był cały wachlarz spraw, ale najważniejszą z nich była sytuacja, po pierwsze związana z pandemią w obu naszych krajach, a po drugie z tym, co będzie potem, to znaczy z wychodzeniem z kryzysu - powiedział szef klubu PiS.